В отраслевых вузах стали востребованы «цифровые» специальности

В вузы и колледжи Росрыболовства подали почти 83 тыс. заявлений. Конкурс на отдельных направлениях достигал почти 30 человек на место, отметили в ведомстве.

Более 32,8 тыс. абитуриентов подали заявления на обучение в вузах за счет бюджета. Еще 20,8 тысячи — на внебюджетное обучение, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Кроме того, 29,3 тыс. заявлений подано на обучение по программам среднего профессионального образования.

«Высокий интерес абитуриенты проявили к специальностям, непосредственно связанным с промыслом, аквакультурой, эксплуатацией флота и морской инфраструктурой», — отметили в ФАР.

Так конкурс на обучение по специальности «управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» составил 11,9 человека на место, «промышленное рыболовство» — 10,2 человека, «кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» — 9 человек, «судовождение» — 6,4 человека, «водные биоресурсы и аквакультура» — 6,3 человека.

«Современный рыбохозяйственный комплекс нуждается в квалифицированных кадрах: не только в рыбаках, рыбоводах и моряках. Необходимы специалисты по автоматизации, машиностроению, информационным системам и цифровой безопасности. Они проектируют оборудование, внедряют цифровые сервисы и обеспечивают работу автоматизированных производств», — подчеркнули в пресс-службе.

В топ самых востребованных у абитуриентов специальностей вошли «бизнес-информатика» (29,3 человека на место), «информационные системы и технологии» (26,7 человека), «информатика и вычислительная техника» 21,2 человека, «информационная безопасность» (21,1), «машиностроение» (20,6 человека). А также «информационная безопасность автоматизированных систем» (18,8 человека), «прикладная информатика» (17,2 человека), «автоматизация технологических процессов и производств» (17,2 человека), «экономическая безопасность» (16,6 человека), «программная инженерия» (16,5 человека).

По итогам приемной кампании в вузы и колледжи Росрыболовства поступили почти 11 тыс. человек. Более половины — около 6 тыс. студентов — будут учиться за счет бюджетных средств.

Из бюджетников 2,1 тыс. человек будут учиться на бакалавриате. Почти 760 студентов — на специалитете, около 650 человек поступили в магистратуру и около 80 стали аспирантами.

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