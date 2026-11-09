Лососевые уловы Аляски отстали от прогноза

Коммерческий вылов тихоокеанских лососей на Аляске составил в этом году 99 млн особей. Это на 49% меньше показателя предыдущего года и на 21% ниже предварительного прогноза.

Департамент рыболовства и охоты штата Аляска (ADF&G) подвел предварительные итоги лососевой путины. Добыто 99 млн экземпляров против 195 млн особей в предыдущем году. При этом стоимость улова, по предварительным оценкам, увеличилась на 20% – с 541 млн до 648 млн долларов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию ведомства.

Сокращение добычи было ожидаемым и во многом связано с особенностями двухлетнего цикла численности горбуши, обратили внимание в департаменте. В последние десятилетия подходы этого вида к побережью Аляски, как правило, были более многочисленными именно в нечетные годы. При этом ситуация существенно различается по отдельным районам. Общий вылов лососей в 2026 г. оказался сопоставим с показателем 2024 г., когда рыбаки добыли 103,5 млн особей.

Тем не менее фактические результаты промысла оказались на 21% ниже предварительного прогноза, составлявшего 126 млн особей. Основное отставание от прогноза пришлось на нерку и горбушу. Вылов каждого из этих видов оказался на 21% ниже ожидаемого. Добыча кеты уступила прогнозу на 22%, кижуча – на 25%. Единственным видом, по которому прогноз был превышен, стала чавыча. Ее вылов оказался на 13% выше ожидаемого.

Наибольшую долю в общей стоимости улова обеспечила нерка. Рыбаки добыли около 39 млн экземпляров этого лосося - на 360 млн долларов (55% вылова лососей в стоимостном выражении). Горбуша преобладает по числу добытых особей – 44 млн экземпляров, или 44% от общего вылова. При этом доля кеты в стоимостном объеме составила лишь 15%, или 95 млн долларов.

Вылов кеты достиг 14 млн особей на 151 млн долларов (23% от совокупного стоимостного объема). Добыча кижуча составила около 2 млн особей на 23 млн долларов. Чавычи выловлено около 222 тыс. особей на 19 млн долларов.

В департаменте подчеркнули, что опубликованные показатели еще будут уточняться.

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