Отраслевая наука обрисовала ситуацию с рыбными запасами

Ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии представили доклады с обзорами важнейших отечественных промыслов — минтая, крабов, сельди, лососей, а также трески Баренцева моря. Обсуждение прошло на круглом столе «Рыба ищет, где глубже…» в рамках МРФ.

Круглый стол состоялся на второй день Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Fishnews.

Модератором выступил президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Открывая заседание, он отметил, что речь пойдет об объектах, которые «формируют более 70% величины ОДУ, а также более 70% экспортной выручки, определяют состав, структуру флота, имеют очень большой мультипликативный эффект — логистика, сбыт, иные смежные отрасли».

Минтай вышел в мировые лидеры

Директор по научной работе ВНИРО Олег Булатов рассказал о промысле минтая. Он обратил внимание: согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организация Объединенных Наций (ФАО), в 2023 г . минтай снова вышел в мировые лидеры по объему вылова. Этому способствовало четырехкратное сокращение уловов перуанского анчоуса за последние 20 лет. В свою очередь добычу минтая за этот период нарастили почти на 1 млн тонн, подчеркнул ученый.

Говоря о влиянии потепления на запасы минтая, Олег Булатов заметил, что «для северных популяций положительные аномалии, потепления, — благо, для южных — это вред».

Береговые станции в помощь экспедициям

Заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института (ТИНРО) Алексей Байталюк посвятил свой доклад планированию, организации и обеспечению исследований водных биоресурсов на Дальнем Востоке. Также он сделал обзор по промыслу сахалино-хоккайдской сельди.

Одной из тем выступления стала «донастройка схемы исследований и получения информации» из-за меняющихся внешних условий. Так, появление наливных судов на промысле в районе Южных Курил, по словам руководителя ТИНРО, стало триггером к созданию научно-исследовательской станции «Океаническая» на Шикотане.

«Важно очень, что технологическая схема добычи и доставки рыбы на берег определяет чистоту полученных результатов. Все закачивается в трюм, все из трюма сразу подается в цеха. В цехах на входе стоят научные сотрудники, которые берут все, что им надо. Нет, скажем так, выбросов, нет объектов, возвращенных в естественную среду обитания. Таким образом, вся информация о структуре вылова практически идеальна. Как результат, мы получили увеличение информации по объектам около вот этих островов на Южных Курилах и улучшение оценок структуры запаса», — рассказал Алексей Байталюк.

Он обратил внимание, что сегодня проект расширен от одной точки на Шикотане до четырех точек на трех островах. В перспективе — еще пять локаций для масштабирования.

ОДУ крабов достиг естественного предела?

Заместитель директора по научной работе — директор департамента промысловых гидробионтов ВНИРО Вячеслав Бизиков рассказал о состоянии запасов и перспективах промысла крабов. Основу российского вылова крабов и крабоидов составляют четыре приоритетных вида — камчатский, синий крабы и стригуны опилио и бэрди.

«Объемы общего допустимого улова приоритетных видов крабов за последние десятилетия демонстрируют устойчивый рост с 78 тыс. до 95 тыс. тонн. Суммарный объем ОДУ по всем видам крабов с 2025 года превышает 110 тыс. тонн. Однако после 2025 года объемы ОДУ крабов не увеличивались и даже незначительно снижались. В чем причины такого снижения? Может быть, на данном этапе развития промысла и технологий для большинства единиц запаса достигнут некоторый естественный предел допустимого изъятия? Превышение его может привести к крайне негативным последствиям для состояния сырьевой базы», — обратил внимание Вячеслав Бизиков.

С лососями сложно не только в России

Директор департамента анадромных рыб России ВНИРО Ольга Мазникова сделала обзор истории вылова тихоокеанских лососей и остановилась на текущей путине. «Тренд на снижении численности подходов, который начал проявляться с 2020 года, в полной мере в этом году себя оправдал», — прокомментировала специалист.

Докладчик отметила: снижение объемов вылова лосося — мировая проблема, схожая ситуация наблюдается сейчас на Аляске и на Хоккайдо.

«Анализируя ситуацию, ученые разных стран сходятся в едином мнении, что климатические перемены, которые запустили цепочку изменений в океане, являются главной причинами наблюдаемой сегодня нестабильности запасов тихоокеанских лососей. И речь не о каком-то плавном и поступательном снижении запасов, а о достаточно резких колебаниях», — подчеркнула Ольга Мазникова.

Треску, вероятно, тоже «подкосил» климат

Руководитель Полярного филиала ВНИРО (ПИНРО имени Н.М. Книповича) Константин Соколов сделал сообщение о запасах трески Баренцева моря. Объясняя причины нынешнего плохого состояния ресурса, он тоже сослался на климат.

«Обычно Баренцево море до нынешнего времени, до перелома веков, действовало в режиме: несколько лет теплых, несколько лет холодных. Теперь же, начиная с 2000 года, <…> мы видим ряд исключительно теплых лет, которые прерываются разве что аномально теплыми. То есть вот это все очень значимо повлияло на экосистему, ну, и, собственно, на экосистемообразующий вид», — рассказал глава ПИНРО.

При этом Константин Соколов предположил, что в ближайшие годы тренд изменится и запас баренцевоморской трески начнет расти.

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