Африка и Карибы хотят совместно развивать рыбную отрасль

Африка и Карибский регион намерены развивать сотрудничество в сфере устойчивого рыболовства, аквакультуры и управления морскими ресурсами. Международные организации подписали меморандум в этой сфере.

Участниками меморандума выступили Карибский региональный механизм по рыболовству (CRFM) и Министерская конференция по сотрудничеству в области рыболовства между африканскими государствами бассейна Атлантического океана (ATLAFCO/COMHAFAT).

Как сообщает корреспондент Fishnews, среди направлений сотрудничества — борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, совершенствование контроля за рыболовством, развитие аквакультуры (в том числе марикультуры). Стороны также намерены сотрудничать в области цифровой отчетности, промысловой статистики, прослеживаемости и безопасности рыбной продукции, укрепления производственно-сбытовых цепочек и расширения торговых возможностей.

Отдельное внимание уделено адаптации прибрежных сообществ к изменению климата, снижению рисков стихийных бедствий и привлечению финансирования. В число возможных направлений совместной работы вошли применение возобновляемых источников энергии, сохранение биоразнообразия, а также мониторинг, изучение и использование саргассовых водорослей.

Кроме того, меморандум предусматривает профессиональную подготовку, обмен специалистами, учебные поездки, стипендиальные программы и совместные научные исследования. По словам исполнительного директора CRFM Марка Уильямса (Marc Williams), практическая ценность соглашения будет определяться тем, насколько обмен знаниями и технологиями позволит улучшить управление рыболовством и принесет пользу людям, занятым в отрасли.

Для реализации договоренностей стороны будут согласовывать годовые или многолетние рабочие программы. Оценивать ход работы предполагается не реже одного раза в год. Организации также смогут готовить совместные проекты и инвестиционные предложения для привлечения внешнего финансирования.

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