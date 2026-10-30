Россия и африканские страны договорились о партнерстве в рыбном хозяйстве
Российская Федерация и Африка определили направления сотрудничества в сфере рыболовства и аквакультуры. Об этом говорится в документах, подписанных по итогам Третьего саммита Россия — Африка.
Взаимодействие России и африканских стран в разных сферах стало темой саммита в Москве. Его пленарное заседание 29 октября провели президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе.
Как сообщает корреспондент Fishnews, в итоговой декларации участники саммита договорились и о развитии сотрудничества «в деле освоения потенциала океанов».
Конкретные направления совместной работы, включая аквакультуру и рыболовство, заданы в Плане действий Форума партнерства Россия — Африка.
В том числе страны нацелены на взаимное расширение поставок продукции рыболовства. Важный трек — обмен эффективными практиками и компетенциями в области аквакультуры, переработки сельхозпродукции для укрепления продовольственной безопасности африканских государств. Закреплено в плане и дальнейшее развитие контактов между российской и африканской наукой, занимающейся разработками в рыбной отрасли, сотрудничество в подготовке кадров для африканских стран.
Россия и Африка договорились внедрять практики ответственного рыболовства и борьбы с ННН-промыслом.
Решено «развивать сотрудничество в области рыболовства, содействовать обмену экспертами в сфере выращивания новых видов аквакультуры, морской аквакультуры и технологий рыбоводства, проводить регулярные консультации по различным вопросам рыболовства».
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