Промысел иваси: что за неделю

На промысле сардины-иваси в заливе Петра Великого в отчетный период работало четыре судна. За неделю поймано 392 тонны. Специалисты обращают внимание на температурные условия.

На обзорной неделе на промысле сардины-иваси в Японском море работали суда «Кировка», «Экарма 3», «Октябрь» и «Узон». Нарастающий вылов на 8 ноября в водах Приморья - 3576 тонн, на Южных Курилах добыча по-прежнему не осуществлялась, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные Тихоокеанского филиала ВНИРО.

В связи с понижением температуры поверхностных вод в восточной части залива Петра Великого, промысел велся до середины недели в Уссурийском и заливе Посьет, а во второй половине недели, после шторма 6-7 ноября, ‒ в районе залива Посьет. В мелководных частях бухт и заливов из-за усиления ветров северных и западных направлений теплые поверхностные воды быстро замещаются холодной водой в результате апвеллингов до значений менее 5°С. Это вызывает массовые выбросы сардины на берег. Однако в центральных частях заливов температура поверхностных вод еще держится в пределах 8-10°С, при которой сардина может нагуливаться. Уловы за неделю составили 3-36 т/сутки, в среднем 19,6 тонны, отметили в институте.

Нарастающий вылов скумбрии по-прежнему составляет 14 тонн. Лов сайры российские суда завершили 27 октября. Всего поймано 358 тонн. Иностранный флот на 31 октября поймал 35 785 тонн. Это 31% от рекомендованного вылова для промысла в открытых водах

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