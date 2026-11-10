Владивостокские портовики сообщили о росте перевалки рыбных грузов

Владивостокский морской рыбный порт за январь-октябрь увеличил перевалку рыбопродукции на 3,2% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года.

За десять месяцев обработано 352,2 тыс. тонн продукции из водных биоресурсов. Всего порт принял 776 судов, в том числе 116 - с рыбной продукцией, сообщили Fishnews в пресс-службе предприятия.

«Рост перевалки рыбопродукции подтверждает, что порт — надежное звено в логистике скоропортящихся грузов от Дальнего Востока до центральных регионов и на экспорт», - заявил гендиректор Владморрыбпорта Хачатур Мартиросян.

Общий грузооборот порта увеличился по сравнению с показателем за январь-октябрь 2025 г. на 14,2%. В этом году в эксплуатацию ввели новую контейнерную площадку емкостью 2,6 тыс. TEU и два портальных крана типа RMG грузоподъемностью по 45 тонн каждый. На предприятии также отметили позитивную роль цифрового управления.

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