Рыболовный флот ЕС «попросят» из вод Мавритании
Срок действия протокола о доступе судов Евросоюза к рыбным ресурсам Мавритании истекает 14 ноября 2026 г. Стороны пока не смогли договориться о его продлении, поэтому около 60 судов из стран ЕС будут вынуждены прекратить промысел.
Напомним, действующий протокол, подписанный в ноябре
Переговоры о подписании нового протокола продолжаются с января
Мавритания настаивает на сохранении прежнего уровня выплат, тогда как Еврокомиссия предлагает сократить их пропорционально уменьшению численности европейского флота, ведущего промысел в мавританских водах. В попытке найти компромисс европейские судовладельцы выразили готовность увеличить собственные лицензионные платежи на 10%.
Прекращение действия протокола может иметь наиболее серьезные последствия для рыболовной отрасли Испании. По оценкам властей Андалусии, приостановка промысла затронет 25 судов, базирующихся в портах региона, и поставит под угрозу около 500 рабочих мест, непосредственно или косвенно связанных с рыболовством.
Неопределенность вокруг соглашения создает риски и для самой Мавритании. Согласно правительственным прогнозам, в
Если в будущем сделка все-таки состоится, то суда не смогут возобновить промысел до ратификации, на которую уйдут как минимум недели.
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