Рыболовный флот ЕС «попросят» из вод Мавритании

Срок действия протокола о доступе судов Евросоюза к рыбным ресурсам Мавритании истекает 14 ноября 2026 г. Стороны пока не смогли договориться о его продлении, поэтому около 60 судов из стран ЕС будут вынуждены прекратить промысел.

Напомним, действующий протокол, подписанный в ноябре 2021 г ., предусматривает возможность ежегодного вылова порядка 280 тыс. тонн рыбы и морепродуктов судами десяти государств ЕС. В обмен Евросоюз выплачивает Мавритании 60,8 млн евро в год, из которых около 3,3 млн евро направляются на развитие национального рыбохозяйственного сектора. Соглашение охватывает промысел креветок, донных и мелких пелагических рыб, а также тунца.

Переговоры о подписании нового протокола продолжаются с января 2026 г ., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные СМИ. Однако сторонам пока не удалось преодолеть разногласия, главным образом, связанные с размером финансовой компенсации.

Мавритания настаивает на сохранении прежнего уровня выплат, тогда как Еврокомиссия предлагает сократить их пропорционально уменьшению численности европейского флота, ведущего промысел в мавританских водах. В попытке найти компромисс европейские судовладельцы выразили готовность увеличить собственные лицензионные платежи на 10%.

Прекращение действия протокола может иметь наиболее серьезные последствия для рыболовной отрасли Испании. По оценкам властей Андалусии, приостановка промысла затронет 25 судов, базирующихся в портах региона, и поставит под угрозу около 500 рабочих мест, непосредственно или косвенно связанных с рыболовством.

Неопределенность вокруг соглашения создает риски и для самой Мавритании. Согласно правительственным прогнозам, в 2027 г . поступления от рыбохозяйственной отрасли должны составить 10,1 млрд мавританских угий (около 251 млн долларов США). Между тем за первые восемь месяцев 2026 г . соответствующие поступления составили лишь 3,23 млрд угий (около 80 млн долларов).

Если в будущем сделка все-таки состоится, то суда не смогут возобновить промысел до ратификации, на которую уйдут как минимум недели.

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