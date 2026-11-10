В Бурятии суд рассмотрит дело о нелегальной добыче омуля с особо крупным ущербом

В Республике Бурятия в суд передали уголовное дело о незаконной добыче байкальского омуля. По информации правоохранителей, ущерб от нелегального промысла превысил 2,4 млн рублей.

Обвиняемые — двое жителей Иркутской области. Им инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, в июне фигуранты поймали 336 особей омуля. Нелегальный промысел они вели в акватории озера Байкал вблизи поселка Новый Энхалук.

Дело направили в Кабанский районный суд. Кроме того, прокурор заявил иск о принудительном взыскании всей суммы ущерба, так как фигуранты добровольно погасили только 80 тыс. рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.

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