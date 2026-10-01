Рыболова с нелегальным омулем засекли с воздуха
В Республике Бурятия в ходе операции «Путина» поймали мужчину, незаконно ловившего байкальского омуля. По предварительной оценке специалистов, причиненный ущерб составил 246,5 тыс. рублей.
Мужчину обнаружили в Кабанском районе при помощи дрона, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального МВД.
Фигурант ловил омуля сетью на одном из островов. Правоохранители изъяли у злоумышленника 34 рыбины общим весом
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов). С фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, что промышленный вылов байкальского омуля запрещен, а любительский разрешено вести с ограничениями.
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