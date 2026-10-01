Рыболова с нелегальным омулем засекли с воздуха

В Республике Бурятия в ходе операции «Путина» поймали мужчину, незаконно ловившего байкальского омуля. По предварительной оценке специалистов, причиненный ущерб составил 246,5 тыс. рублей.

Мужчину обнаружили в Кабанском районе при помощи дрона, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального МВД.

Фигурант ловил омуля сетью на одном из островов. Правоохранители изъяли у злоумышленника 34 рыбины общим весом 22 кг и орудия добычи.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов). С фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что промышленный вылов байкальского омуля запрещен, а любительский разрешено вести с ограничениями.

Читайте также: Рыбаков в ХМАО поймали с нелегальным уловом стерляди

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews