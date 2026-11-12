Русская кухня получила свой ГОСТ
Росстандарт утвердил стандарт для традиционной русской кухни. В нем детально описывается рецептура более 100 блюд.
Об утверждении нового ГОСТ министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал на пленарном заседании Международного форума «Всемирный день качества - 2026», сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.
Теперь свой стандарт появился у традиционной русской кухни. «Буквально ко Дню качества Росстандарт подписал разработанный и согласованный отраслью стандарт. Он детально описывает рецептуру 132 блюд», - заявил глава Минпромторга.
Единый ГОСТ министерство и Росстандарт формировали в течение последних двух лет, добавил он.
Напомним, рост популярности русской кухни эксперты предлагают использовать в том числе для повышения потребления рыбы в стране.
Читайте также: В том числе с рыбой: Минпромторг предлагает распространять русские завтраки
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Теперь мы также в MAX.
Fishnews