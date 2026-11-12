Русская кухня получила свой ГОСТ

Росстандарт утвердил стандарт для традиционной русской кухни. В нем детально описывается рецептура более 100 блюд.

Об утверждении нового ГОСТ министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал на пленарном заседании Международного форума «Всемирный день качества - 2026», сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Теперь свой стандарт появился у традиционной русской кухни. «Буквально ко Дню качества Росстандарт подписал разработанный и согласованный отраслью стандарт. Он детально описывает рецептуру 132 блюд», - заявил глава Минпромторга.

Единый ГОСТ министерство и Росстандарт формировали в течение последних двух лет , добавил он.

Напомним, рост популярности русской кухни эксперты предлагают использовать в том числе для повышения потребления рыбы в стране .

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