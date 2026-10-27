В том числе с рыбой: Минпромторг предлагает распространять русские завтраки

Министерство промышленности и торговли представило концепцию проекта «Русский завтрак». Его необходимо внедрять в индустрии гостеприимства, считают авторы документа. При этом отмечен и потенциал рыбных блюд.

Сейчас в заведениях общественного питания, в том числе в отелях и гостиницах, в основном предлагают на завтрак наборы блюд и продуктов, которые слабо связаны с традиционной в нашей стране кухней и не подчеркивают нашу культурную идентичность. Об этом говорится в концепции проекта, опубликованной на сайте Минпромторга.

Между тем русский завтрак как культурно-гастрономическое явление существует. Основа — это сытные, богатые белком мясные и рыбные блюда, указано в документе.

Разработчики концепции считают важным, чтобы гостиницы, пансионаты, дома отдыха, кафе и рестораны введи в меню русский завтрак как отдельно обозначаемую категорию. Об обязательности речи не идет. Согласно концепции, к заведениям обратятся с такой рекомендацией.

При этом предложен набор блюд для русского завтрака. В списке — горячие блюда и холодные закуски, блины, пирожки и расстегаи, молочная продукция. Заметное место занимает рыба.

«Россия — страна рек. Поэтому рыба всегда изобильно присутствовала на русском столе. На русском завтраке уместны не только соленая и копченая рыба, но и рыбные котлеты, рыба жареная и приготовленная на пару, сковородные селянки.

Не стоит и [забывать] о таком прославленном русском продукте, как икра — икра частиковых рыб (сельди, трески) может служить дополнением или альтернативой более дорогим видам икры (щучьей, лососевой, осетровой)», — заявили авторы концепции.

Рыбу предлагается использовать и в горячих блюдах, и в холодных закусках.

«При надлежащем маркетинге, формат русского завтрака позволит подчеркнуть для туриста все многообразие наших продуктов и разнообразие местных вкусов», — считают разработчики документа.

Читайте также: Антон Ковальков: Русская кухня и русская рыба могут звучать на мировом уровне

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews