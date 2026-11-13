В список градообразующих рыбацких предприятий предложили изменения

Минсельхоз представил проект изменений в перечень градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций. Такие предприятия имеют право платить сбор за пользование водными биоресурсами по пониженной ставке.

Проект изменений в постановление правительства размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список предлагается включить две компании в Хабаровском крае. Это «Сонико-Чумикан» и национальное предприятие «Уд-Учур» в Тугуро-Чумиканском районе.

В то же время из перечня, согласно проекту, предусматривается исключение «Колхоза Ударник» в Камчатском крае.

Напомним, что градо- и поселкообразующие рыбохозяйственные организации платят сбор за пользование водными биоресурсами по ставкам в размере 15% от общих. При этом действие льготы ограничено завершением 2027 г.

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