Сеул и Токио не смогли поделить тунца

Южная Корея и Япония не договорились по дополнительным квотам на вылов тихоокеанского голубого тунца. Разногласия возникли по принципам распределения разрешенных объемов между странами.

Переговоры в рамках Северного комитета Комиссии по рыболовству в западной и центральной частях Тихого океана (WCPFC) завершились безрезультатно, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на иностранную прессу.

Предметом спора стал порядок распределения дополнительных квот на вылов крупных особей голубого тунца (массой более 30 кг ). Япония выступает за пропорциональное увеличение действующих национальных квот на 25%, а Южная Корея настаивает на пересмотре сложившейся системы.

По информации зарубежных СМИ, сейчас японская квота на вылов крупных тунцов составляет примерно 8,4 тыс. тонн, тайваньская — 2,95 тыс. тонн, а южнокорейская — лишь около 500 тонн. Таким образом, объемы Японии превышают квоту Республики Корея почти в 17 раз. При пропорциональном увеличении добычи японские рыбаки получат дополнительно около 2,1 тыс. тонн, тогда как южнокорейские — всего 125 тонн.

Журналисты отмечают, что из-за природных изменений голубой тунец стал чаще встречаться в прибрежных водах Южной Кореи. Его находят и ловят в Японском море, там же обнаружены районы нереста. Южнокорейские власти утверждают, что действующие ограничения не учитывают изменений в распределении промысловых запасов и препятствуют развитию национального рыболовства.

На переговорах в ноябре делегация из Республики Корея предложила компромиссный вариант: одну половину дополнительного объема распределить пропорционально, вторую — поровну между тремя странами. По расчетам Сеула, такой подход позволит увеличить южнокорейскую квоту на 111%, до 1057 тонн, японскую — на 18%, тайваньскую — на 29%.

Ранее, на переговорах в июле, Южная Корея выступала за равное распределение всего дополнительного объема между тремя сторонами. Однако достичь соглашения тогда не удалось. Несмотря на смягчение предложения, Япония не поддержала и новый вариант.

Обсуждение вопроса планируют продолжить в преддверии ежегодного заседания WCPFC, которое пройдет с 30 ноября по 5 декабря в Вануату.

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