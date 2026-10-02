Корейские рыбопромышленники видят угрозу в новом соглашении

Республика Корея опасается, что присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) негативно отразится на рыбной отрасли страны. Это может привести к сокращению производства в среднем на 81,7 млрд вон ежегодно, считают власти.

Большие потери грозят отрасли в течение первых 15 лет после вступления соглашения в силу, обратили внимание эксперты. А совокупное снижение производства за этот период может составить около 1,23 трлн вон. Такие предварительные оценки опубликовало правительство республики, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Основные опасения связаны с отменой пошлин и усилением конкуренции со стороны импортной рыбопродукции. По данным депутата Национального собрания Юн Чжунбёна, средний уровень открытия рынка рыбной продукции в 12 странах CPTPP составляет 99,4% по числу товарных позиций. В десяти государствах он достигает 100%, в Японии — 97,1%, во Вьетнаме — 96%. При этом конкретные условия доступа на южнокорейский рынок будут зависеть от результатов переговоров.

Рыбаков также беспокоят потенциальные ограничения отраслевых субсидий, в том числе налоговых льгот на топливо для промысловых судов. Еще одна волнующая отраслевой бизнес тема — возможное давление для возобновления импорта рыбопродукции из японской префектуры Фукусима. Все эти вопросы активно обсуждают Министерство океанов и рыболовства Южной Кореи и представители рыбацких объединений.

Президент Ли Чжэмён заявил, что поручил собрать мнения заинтересованных сторон по вопросу присоединения к CPTPP. Он подчеркнул стратегическое значение сельского и рыбного хозяйства и заявил о намерении лично встретиться с представителями отраслей, которым грозят потери.

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