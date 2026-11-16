Строительство новых НИСов прошло важный этап

Специалисты Невского судостроительно-судоремонтного завода погрузили главные двигатели в корпуса новых научно-исследовательских судов. НИСы «Профессор Анатолий Елизаров» и «Профессор Петр Моисеев» строятся по заказу Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Это важный технологический этап в строительстве судов для нужд отечественной рыбохозяйственной науки, отметили в институте.

Каждый из установленных агрегатов весом почти 32 тонны. Двигатели отличаются повышенной мощностью и высокими показателями энергоэффективности. В будущем это позволит судам совершать длительные переходы. После завершения монтажа крупногабаритного силового оборудования специалисты верфи приступят к активной фазе формирования машинного отделения, надстройки и кормовой части корпуса судов, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

НИСы строятся по проекту 17050 — одному из наиболее передовых в своем классе. Концепция судна предусматривает возможность выполнения широкого спектра тралово-акустических съемок, оперативный мониторинг водных биоресурсов, а также отработку и освоение новейших рыбопоисковых методов.

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