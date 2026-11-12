Разработки по медузам предложили оценить с точки зрения практики

Ученые представили главе Росрыболовства Илье Шестакову разработки по снижению негативного воздействия на прибрежную экономику медуз в Азовском море. Руководитель ведомства предложил рассмотреть возможности использования этих решений на практике.

Специалисты Южного филиала ВНИРО представили результаты двухлетнего эксперимента по снижению негативного влияния медуз в Азовском море на рыболовство и прибрежный туризм на заседании Совета по науке.

Из-за повышения солности Азовского моря медузы активно размножаются, заполняют пляжи и мешают рыбакам: их скопления забивают промысловые орудия лова.

Ученые разработали специальные заградительные сети, которые позволяют защищать отдельные участки моря от массовых скоплений медуз. Для правильной установки таких орудий создана компьютерная программа, учитывающая направление местных течений.

Испытания проходили в 2025–2026 гг. в районе станицы Голубицкой Краснодарского края. Летом специалисты проверяли защиту прибрежных акваторий, осенью — ставных неводов.

«Эксперимент подтвердил эффективность технологии: внутри защищенного периметра концентрация медуз значительно снижалась. При этом в защищенном ставном неводе средний улов рыбы оказался выше, а медуз — существенно меньше, чем в незащищенном», - рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

ВНИРО также отработал способы сбора и первичной переработки медуз. Ученые получили образцы коллагена, пептидсодержащих продуктов и разработали варианты пищевой продукции.

Таким образом, медузы могут стать сырьем для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

По итогам обсуждения руководитель Росрыболовства Илья Шестаков предложил проработать с прибрежными регионами возможности практического применения технологии для защиты пляжей и рыболовных участков.

Предстоит оценить стоимость внедрения, возможные источники финансирования и перспективы коммерческого использования разработок, включая переработку собранных медуз.

Читайте также: Азовскому и Черному морям перевыпустят правила рыболовства

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews