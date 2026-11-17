Затонувший теплоход в бухте Труда ждет утилизации

В Хабаровском крае по иску транспортного прокурора суд обязал владельца удалить затонувшее судно. Теплоход лежит в бухте Труда в Японском море.

Нарушение выявила Ванинская транспортная прокуратура. Она установила, что организация-судовладелец из Советско-Гаванского муниципального района длительное время не занимается поднятием затонувшего теплохода.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, в декабре прошлого года судно следовало к месту стоянки в условиях сложной ледовой обстановки и получило повреждения. Из-за течи в корпусе транспортное средство было поставлено на мелководье и затонуло.

Прокурор внес представление руководителю предприятия, однако действенных мер принято не было. В итоге Ванинский транспортный прокурор подал иск о возложении на собственника обязанности удалить затонувшее имущество.

Требования были удовлетворены. Полнота и своевременность исполнения решения суда находятся на контроле надзорного ведомства.

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