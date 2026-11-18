Китай шире открывает двери для канадских уловов

Пекин и Оттава договорились о расширении китайских тарифных льгот для рыбной продукции и морепродуктов из Канады. Действие дополнительной пошлины в 25% приостановят еще по ряду позиций.

Новые договоренности были достигнуты 17 ноября на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Канады Марка Карни в Шэньчжэне. Переговоры состоялись в преддверии саммита АТЭС.

Как пишет зарубежная пресса, Китай приостановит действие дополнительных 25% пошлин на отдельные виды канадской рыбы и морепродуктов, стоимость экспорта которых в 2024 г ., до введения торговых ограничений, составляла около 285 млн канадских долларов (примерно 200 млн долларов США).

Новые тарифные послабления распространятся на гренландского палтуса, отдельные виды мороженых холодноводных креветок, некоторых моллюсков, в том числе гуидака, а также трепанга, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

Ранее, в начале ноября, стороны также договорились продлить до конца 2028 г . действие тарифных льгот для канадских омаров и крабов. Взимание дополнительной 25% пошлины на эту продукцию Китай приостановил еще в марте 2026 г . в рамках предварительных торговых договоренностей с Оттавой.

По данным иностранных СМИ, в 2024 г ., до введения ограничений, стоимость канадского экспорта омаров в Китай составляла 875 млн канадских долларов (около 612,2 млн долларов США), а крабов — 252 млн канадских долларов (примерно 176,3 млн долларов США).

Таким образом, нынешние договоренности расширяют перечень видов канадской рыбной продукции, которые получат льготный доступ на китайский рынок. Приостановка дополнительных пошлин на новые товарные категории будет действовать с 1 января 2027 г . до конца 2028 г .

Зарубежные журналисты обращают внимание, что расширение сотрудничества с Китаем — часть стратегии канадского правительства по снижению экономической зависимости от Соединенных Штатов на фоне введенных Вашингтоном торговых ограничений. По словам Марка Карни, Канада уже опережает график реализации поставленной цели по увеличению экспорта в Китай на 50% к 2030 г .

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