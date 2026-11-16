Российский павильон стал крупнейшим на рыбопромышленной выставке в Циндао

Выставку China Fisheries and Seafood Expo посетило более 47,5 тыс. человек из 149 стран. Среди 27 национальных павильонов крупнейшим стал российский.

Международная рыбопромышленная выставка в Циндао в этом году проходила с 28 по 30 октября. В качестве экспонентов в ней участвовало 1620 компаний из 50 государств.

Российский павильон объединил более 60 компаний: промысловые компании, поставщики готовой рыбной продукции, рыбьего жира, муки, кормов и компонентов для их производства, предприятия логистики и судостроения. Участие в выставке в этом году приняли и ключевые дистрибьюторы рыбной продукции. Также были представлены объединенные экспозиции Камчатского, Приморского и Хабаровского края.

С официальным обходом российский павильон посетила китайская делегация. Ее возглавлял Ма Юсянь, член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства и сельских дел КНР. Гостей встречали директор ВНИРО Кирилл Колончин и директор Центра российско-китайского сотрудничества института Алексей Гайдуков, руководитель представительства Росрыболовства в КНР Сергей Михеев и гендиректор компании — организатора российского павильона Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Представители китайской стороны попробовали блюда с икрой минтая в дегустационной зоне Ассоциации добытчиков минтая, посмотрели аквариум с живыми крабами на стенде ГК «Русский краб», а на стенде ГК «Антей» — продегустировали крабовую продукцию. После обхода российской экспозиции члены делегации также посетили стенд Российского морского регистра судоходства.

Важным событием стал визит китайских торговых компаний по приглашению Marine Stewardship Council (MSC). Павильон посетили представители восьми китайских компаний, в том числе пяти ведущих розничных сетей — Hebei Huiyou, Qingdao Aeon Dongtai, Hubei Yasheng, Chengdu Ito-Yokado и Tianhong, а также представитель Китайской ассоциации сетевой розничной торговли и франчайзинга (CCFA). На долю этой пятерки ритейлеров приходится свыше 25 млрд юаней оборота и более чем 300 торговых объектов.

Представители ритейла познакомились с продукцией российских предприятий и обсудили перспективы поставок. Особый интерес вызвали первые промышленные образцы продуктов на основе российской икры минтая, представленные на стенде АДМ. Проект, который ассоциация развивает совместно с китайскими технологами и переработчиками, предполагает создание продуктов с учетом местных гастрономических предпочтений и особенностей потребительского рынка.

Отдельное внимание китайские ритейлеры уделили продукции, представленной на стендах СЗРК, РРПК, ГК «Русский краб», «Сигма Марин Технолоджи», «Корякморепродукт», «Фосфорель», «ФОР-Групп» и Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, с представителями которых также обсудили детали поставок в сети.

Как и в прошлые годы, посетители российского павильона могли попробовать продукцию экспонентов. Уже традиционно на площадке павильона работал ресторан Russian Fish House: команда поваров показывала, насколько разнообразными могут быть способы использования сырья от российских поставщиков.

В меню были привычные рыбные котлеты из минтая и лосося соседствовали с блюдами азиатской кухни: том-ямом и спринг-роллами с апельсиновым айоли, а также более необычными сочетаниями.

Особое место заняли гастрономические эксперименты, объединившие разные кулинарные традиции. Например, традиционные русские оладьи подавались с икрой минтая в азиатском прочтении. Такой подход позволил представить российскую рыбу и морепродукты не только как основу знакомых блюд, но и как универсальный ингредиент для современной кухни, открытый новым рецептам и гастрономическим сочетаниям, рассказали Fishnews в пресс-службе «Экспосолюшенс Групп».

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов провел переговоры с управляющей портом компанией — Qingdao Port International. По итогам встречи стороны наметили план совместной работы на следующий год, который позволит реализовать интерес руководства порта к сотрудничеству с российскими предприятиями в сфере переработки рыбной продукции, перевалки и логистики. Одновременно продолжилась работа над расширением многолетнего сотрудничества с корпорацией «Ляоюй» и CAPPMA. Они сообщили о намерениях увеличить площадь экспозиции китайских предприятий на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Свои планы на участие в выставке в Санкт-Петербурге подтвердили и другие зарубежные партнеры. Так, Венесуэла вновь представит национальный павильон, а K-Fish расширит экспозицию корейских предприятий. Интерес к участию в Seafood Expo Russia выразили также представители Бразилии и Эквадора. При этом сотрудничество предполагает и встречные шаги: российские предприятия уже готовятся впервые представить свою продукцию на Seafood Show Latin America 2027 в Сан-Паулу.

Кроме того, с руководством Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) обсуждались перспективы совместного продвижения продукции и технологических решений.

Следующая выставка в Циндао станет юбилейной. В 2027 г . China Fisheries and Seafood Expo будет проходить с 27 по 29 октября.

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