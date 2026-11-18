Производству готовой еды предложили регулирование

Роспотребнадзор разработал проект санитарных правил по производству готовой еды. Это направление пока законодательно не урегулировано, считают в ведомстве.

Для готовой еды нужно ввести специальные правила производства и транспортировки, отсутствие требований к сегменту создает угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов, заявили в Роспотребнадзоре.

«По данным исследований, с 2018 года рынок готовой еды растет ежегодно не менее чем на 12%, а в последние три года рост значительно ускорился — до 30% в год, и данная тенденция будет поддерживаться изменением потребительского поведения: увеличение спроса на готовую еду у молодежи, поддержка спроса производителями», — отметили в федеральной службе.

Роспотребнадзор разработал проект правил, которые предусматривают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности при производстве готовой еды (упакованной пищевой продукции, готовой к употреблению), сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что речь идет о реализации в рознице, в том числе в доставке.

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