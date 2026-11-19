Механизм для единой ТОР рассмотрели в кабмине

Правительство рассмотрело пакет законопроектов для единой территории опережающего развития Дальнего Востока и Арктики. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своевременно подготовить нормативные акты для эффективной реализации нового механизма.

Законопроекты, подготовленные Минвостокразвития по поручению президента, обсудили на заседании правительства, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что будет дан старт беспрецедентному по масштабу и охвату единому преференциальному режиму для всего Дальнего Востока России и Арктики.

«Предполагается формирование единой территории опережающего развития как целостного правового механизма государственной поддержки частных капиталовложений в новые проекты. Этот подход учитывает более чем десятилетний опыт использования льгот и обеспечит последовательное и предсказуемое регулирование. А также — создание долгосрочного правового режима для бизнеса, который включает нормы о статусе резидентов, предоставлении земельных участков, градостроительном законодательстве, таможенных процедурах и гарантиях стабильности условий ведения деятельности», — рассказал председатель правительства.

Он подчеркнул, что такой режим имеет существенное значение для капиталоемких проектов, особенно с длительным инвестиционным циклом.

«Прошу заинтересованные министерства и ведомства, ФОИВ своевременно подготовить нормативные акты, которые необходимы для эффективной реализации нового механизма единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктике», — резюмировал Михаил Мишустин.

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