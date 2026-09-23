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Минвостокразвития представило проекты федеральных законов для единой территории опережающего развития Дальнего Востока и Арктики. Архивное фото

Для единой ТОР предложили правовую основу

Минвостокразвития представило проекты федеральных законов для единой территории опережающего развития Дальнего Востока и Арктики. Инвесторы, которые обратились к действующим механизмам господдержки, сохранят условия работы, отметили в ведомстве.

Запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса президент Владимир Путин поручил в 2025 г.

Сейчас законопроект о единой ТОР опубликовали для оценки регулирующего воздействия. Также размещены законопроекты-спутники: проект поправок в Налоговый кодекс и закон об обязательном пенсионном страховании, а также проект изменений в другие законодательные акты.

Какие территории войдут

В состав единой ТОР планируется включить Бурятию, Республику Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую, Мурманскую, Сахалинскую области, НАО, ЧАО, ЕАО, ЯНАО, арктические районы Карелии, Коми, Красноярского края, ХМАО — Югры и Архангельской области. Также режим распространится на морские воды.

Сроки

Законопроект предусматривает, что единая территория опережающего развития будет функционировать с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2100 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Льготы

Об условиях и возможном наборе преференций рассказали в пресс-службе Минвостокразвития. Предлагается установить гарантию неизменности условий ведения деятельности на срок действия соглашения, применение процедуры свободной таможенной зоны, возможность компенсации таможенных расходов на научно-технологическое оборудование.

Минимальный объем капложения по проекту, по замыслу разработчиков режима, составит 100 млн рублей (базовый объем льгот). Для проектов свыше 1 млрд рублей предусмотрена возможность выбора федерального инвестиционного налогового вычета с улучшенными параметрами вместо льготы по налогу на прибыль.

Предполагаются пониженные страховые взносы 15% в течение пяти лет, но не позднее 3 лет с создания ЕТОР. Работника резидента при этом должен проживать в соответствующем регионе Дальнего Востока или Арктики. А зарплата должна быть выше среднемесячной в регионе по соответствующему виду деятельности.

Планируется закрепить возможность установления экспериментальных правовых режимов в сферах беспилотных систем, искусственного интеллекта, цифровых платформ и других перспективных направлениях. А также ввести упрощенный порядок предоставления статуса резидента для проектов технологического суверенитета.

Статус резидента будет присваиваться по решению Наблюдательного совета ЕТОР,

Действующие резиденты ТОР, свободного порта Владивосток и Арктической зоны сохранят условия работы на весь срок заключенных соглашений, обратили внимание в министерстве.

При этом остаются специальные механизмы господдержки, действующие для инвесторов в проекты на Курильских островах, а также для участников Международных территорий опережающего развития.

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