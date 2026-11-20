Россия и Китай заключили соглашение по демонстрационной зоне в Приморье

Россия и Китай договорились о развитии в Приморье агропромышленного и транспортно-логистического комплекса. Соглашение об этом главы министерств двух стран подписали на полях саммита в Шэньчжэне.

Соглашение о сотрудничестве по созданию и развитию российско-китайской пилотной и демонстрационной зоны сельскохозяйственного сотрудничества в Приморском крае подписали на полях саммита АТЭС министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр сельского хозяйства и сельских дел КНР Чжан Чжу.

Соглашение направлено на расширение российско-китайского взаимодействия в АПК, привлечение инвестиций и современных технологий, развитие научно-технической и производственной кооперации, сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

Новая демонстрационная зона в Приморье станет площадкой для реализации совместных инвестиционных проектов, создания инфраструктуры и апробации современных производственных, технологических и логистических решений в сельском хозяйстве и смежных отраслях.

Содействовать воплощению проектов будет Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Основными направлениями сотрудничества определены растениеводство (включая выращивание сои и кукурузы), селекция и семеноводство, животноводство, аквакультура, переработка сельхозпродукции.

Особое внимание будет уделено внедрению технологий точного земледелия, цифровых систем мониторинга и автоматизации, созданию научно-исследовательской инфраструктуры, исследованиям в области генетических ресурсов, агрохимии и биотехнологий, отметили в российском министерстве.

Стороны также намерены развивать производство и обслуживание сельхозтехники, складскую, холодильную, логистическую и портовую инфраструктуру.

«Создание российско-китайской демонстрационной зоны в Приморье — первый знаковый проект, который будет реализован с использованием механизма Международной территории опережающего развития (МТОР)», — прокомментировал Алексей Чекунков.

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