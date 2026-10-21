Китай увеличил закупки российской рыбы

Экспорт российской рыбы и морепродуктов в Китай продолжает устанавливать рекорды. По итогам трех кварталов 2026 г. объемы поставок увеличились на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а их стоимость выросла на 53%.

В январе-сентябре 2026 г . поставки рыбы и морепродуктов из России в Китай увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г . и составили 1,07 млн тонн. Стоимость экспорта превысила 3,58 млрд долларов — на 53% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Рост стоимости отмечался во всех четырех основных категориях российского рыбного экспорта — тресковых, ракообразных, пелагике и рыбной муке.

Так, экспорт мороженого обезглавленного минтая вырос год к году на 25% в натуральном выражении — до 541 тыс. тонн — и на 78% в денежном — более 1 млрд долларов. «Высокий уровень цен на мировом рынке на минтай ПБГ побуждает производителей делать упор на его производство и наращивать экспортные поставки», — сообщили Fishnews в Рыбном союзе.

Мороженого филе минтая в Китай отправлено 7 тыс. тонн, при этом стоимость поставок выросла на 13% — до 18 млн долларов. Экспорт сурими составил около 18 тыс. тонн на сумму свыше 51 млн долларов.

Экспорт мороженой трески потрошеной без головы вырос на 21% в физическом выражении — до 72 тыс. тонн и на 71% в стоимостном — до 577 млн долларов. Поставки пикши также прибавили год к году 2% в весе, составив 20 тыс. тонн, и 42% в деньгах — на сумму 131 млн долларов.

Продолжил расти и крабовый сегмент. Экспорт живых крабов за три квартала составил 33 тыс. тонн — рост на 21%, а его стоимость повысилась до 976 млн долларов — рост на 34%. Поставки мороженого краба увеличились в полтора раза в натуральном выражении — до 5 тыс. тонн и на 93% в стоимостном — до 108 млн долларов.

Положительной остается и динамика экспорта мороженой неразделанной сельди: 209 тыс. тонн (+31% год к году) стоимостью 160 млн долларов (+41%). Это сопоставимо с увеличением объемов вылова тихоокеанской сельди в России — на 37% по сравнению с январем-сентябрем 2025 г . — до 565 тыс. тонн, отметили в Рыбном союзе.

Подорожала и рыбная мука российского производства — благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на глобальном рынке. Объем поставок муки в Китай составил 104 тыс. тонн, а стоимость — 242 млн долларов, что на 53% больше, чем годом ранее.

Читайте также: Бодрые перспективы российского минтая представили на Groundfish Forum

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews