Осетровый улов превратился в обязательные работы

В Республике Саха (Якутия) суд вынес приговор местному жителю, занимавшемуся нелегальной добычей ценной рыбы. Фигурант успел выловить девять сибирских осетров – их вернули в естественную среду.

Рыбака поймали на правом берегу Лены. Ранее судимый мужчина вел промысел при помощи донных рыболовных снастей.

«Сумма причиненного ущерба составила около 1,5 млн рублей», — рассказали Fishnews в пресс-службе УТ МВД по ДФО. Улов успели вернуть обратно в реку.

Якутский городской суд признал фигуранта виновным по части 1 статьи 258.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

Читайте также: Якутянина наказали на 118 миллионов за осетровое браконьерство

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews