Акватории Прибайкалья подготовили к торгам

В Иркутской области на электронный аукцион выставлены 11 участков под индустриальную и пастбищную аквакультуру. Заявки принимают до 14 декабря.

Торги организует Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, площадь РВУ — от 0,76 га до 260 га .

Четыре участка предназначены под пастбищную аквакультуру и расположены на озерах в Тулунском, Чунском и Усть-Илимском районах. На остальных семи предполагается индустриальная аквакультура, они находятся на реках Ангара (включая Братское водохранилище) и Белая в границах Балаганского, Иркутского и Усольского районов, а также Иркутска.

Стартовые цены лотов — от 240 рублей до 83,2 тыс. рублей. Аукцион планируют провести 22 декабря на электронной площадке «РТС-Тендер». Все акватории предоставляют на 10 лет на условиях совместного водопользования.

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