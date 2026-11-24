Для традиционного рыболовства в ЯНАО установили важный ориентир

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа определили нормы добычи водных биоресурсов для представителей коренных малочисленных народов на 2027 г.

Важные для организации традиционного рыболовства показатели департамент АПК ЯНАО установил приказом от 19 ноября 2026 г. № 177.

Как сообщает корреспондент Fishnews, годовая норма добычи пеляди, например, составит 34 кг , наваги — 335 кг , ряпушки — 140 кг , арктического омуля — 15 кг .

Напомним, что граждан — представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока освободили от необходимости подавать заявки для доступа к водным биоресурсам. Рыболовство будет организовываться с использованием информации из реестра, который ведет ФАДН. При этом рыбаки должны соблюдать годовые нормы вылова — их установление возложено на органы власти регионов. Сейчас процесс выпуска необходимых документов идет в разных регионах.

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