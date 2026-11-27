Развитие рыбопереработки заложили в новую стратегию развития Арктики

Президент подписал указ о новой стратегии развитии Арктической зоны РФ. Среди задач — более эффективный промысел, развитие аквакультуры и стимулирование выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Новая стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в Арктике утверждена указом президента от 26 ноября 2026 г. № 872. Документ распространяется на период до 2035 г . и на перспективу до 2050 г .

Как сообщает корреспондент Fishnews, в число задач по экономической безопасности региона вошло и развитие направлений рыбной отрасли. Это повышение эффективности освоения водных биоресурсов, предотвращение их незаконной добычи и реализации, стимулирование производства рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие аквакультуры. Также в списке господдержка проектов по созданию и модернизации рыбоперерабатывающих комплексов, рыбоводной инфраструктуры.

Напомним, что на развитии глубокой переработки водных биоресурсов разработчики сделали акцент и в новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа. Она вышла в сентябре.

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