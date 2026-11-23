«Рыбные» направления не планируется включать в список запретных для ЕТОР

Минвостокразвития предложило перечень видов экономической деятельности, которыми не смогут заниматься в рамках инвестиционного проекта резиденты единой территории опережающего развития - нового преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике.

Пакет законопроектов для внедрения механизмов единой территории опережающего развития Дальнего Востока и Арктики правительство 19 ноября внесло в Госдуму. С помощью льгот и административной поддержки предполагается привлечь в макрорегионы инвестиции и обеспечить реализацию новых инвестиционных проектов.

Требования, которым должен отвечать инвестпроект на ЕТОР, -создание новых рабочих мест, новый характер, капитальные вложения не менее 100 млн рублей. При этом законодатели задумали предусмотреть виды деятельности, которые не могут осуществляться в рамках реализации инвестиционного проекта. Часть таких исключений перечислена в самом базовом законопроекте о единой территории опережающего развития, часть должно установить правительство.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минвостокразвития представило проект постановления с таким списком. Исключения предложены с разбивкой по регионам. Виды деятельности в рыбной отрасли в предложения ни по одному из субъектов федерации не вошли.

Новый преференциальный режим планируется запустить с 1 января 2027 г.

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