В Татарстане членов раковой ОПГ ждет скамья подсудимых

В Республике Татарстан в суд передали дело о нелегальном обороте организованной группой речных раков. По данным правоохранителей, причиненный ущерб превысил 5 млн рублей.

Обвинительное заключение в отношении восьмерых граждан утвердила региональная прокуратура. Фигурантам вменяют несколько преступлений: часть 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов), пункты «а» и «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (покупка, хранение, перевозка и сбыт товаров без маркировки) и часть 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемые вели нелегальный промысел на особо охраняемых природных территориях — в реках Ик и Мензеля (Нижнекамское водохранилище). Злоумышленники добыли 49 тыс. раков, рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры республики.

Тогда же четверо соучастников организовали хранение уловов в селе Калмаш и их перевозку в Саратов для сбыта.

Деятельность ОПГ пресекли в сентябре 2025 г . Раков изъяли и вернули в естественную среду обитания. В надзорном ведомстве отметили, что один из обвиняемых дал взятку должностному лицу за совершение незаконных действий.

На имущество фигурантов стоимостью 50,6 млн рублей наложен арест. Дело направлено в Мензелинский районный суд. В отношении должностного лица, получившего взятку, ведется расследование.

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