На изъятых раках захотели навариться

В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело о попытке сбыта более 850 кг изъятых живых раков. По версии правоохранителей, в организации нелегального бизнеса оказались замешаны уже бывший сотрудник полиции и двое местных жителей.

Бывшего правоохранителя обвиняют по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Еще двоих соучастников — по пункту «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение и перевозка в целях сбыта товаров без маркировки).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области, в июле сотрудник одного из подразделений регионального УМВД с двумя знакомыми организовали нелегальный сбыт изъятых в ходе оперативных мероприятий живых раков.

Обвиняемые попытались вывезти за пределы области 26 тыс. животных, однако были задержаны полицией. Согласно заключению экспертов, стоимость раков превысила 870 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

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