Торги: лимиты в водохранилищах Вологодчины предлагают для промысла

В Вологодской области на электронный аукцион выставили пять долей квот для промышленного вылова судака, щуки и леща в Шекснинском и Рыбинском водохранилищах. Заявки принимают до 7 декабря.

Торги организует областное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, предложены две доли квоты на вылов судака в Шекснинском водохранилище по начальным ценам 33 тыс. и 170 тыс. рублей.

Также продается по одной доле квоты на добычу судака, щуки и леща в Моложском плесе Рыбинского водохранилища по стартовой стоимости от 200 рублей до 1,6 тыс. рублей.

Аукцион планируют провести 10 декабря на электронной площадке РАД. Лимиты предоставляют на 15 лет.

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