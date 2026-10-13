Рыбный потенциал вологодских озер оценили специалисты
Специалисты Вологодского филиала ВНИРО выполнили исследования на озерах Белое и Воже. В ходе полевых работ на рыбоприемных пунктах были собраны материалы для биологического анализа рыб и данные об уловах промысловиков.
Ученые провели два выезда на озера в период с 29 сентября по 10 октября. Основной целью был сбор ихтиологического материала на рыбоприемных пунктах — для оценки состояния популяций промысловых видов и динамики их численности. Параллельно фиксировались характеристики промысловых уловов, чтобы соотнести естественную структуру стада с добычей рыбаков.
Промысел на озерах в это время велся крупноячейными плавными сетями. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в уловах стабильно присутствовали лещ, судак и щука.
В сетях встречались особи судака длиной от 42 до
Сейчас собранный ихтиологический материал проходит камеральную обработку. Специалисты выполняют биологический анализ уловов — определяют возраст рыб, массу, соотношение полов, показатели упитанности и другие параметры.
Полученные результаты используют для оценки состояния промысловых запасов и разработки прогноза допустимых уловов и рекомендованных объемов добычи для озер Белое и Воже на ближайшие годы.
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