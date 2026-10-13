Рыбный потенциал вологодских озер оценили специалисты

Специалисты Вологодского филиала ВНИРО выполнили исследования на озерах Белое и Воже. В ходе полевых работ на рыбоприемных пунктах были собраны материалы для биологического анализа рыб и данные об уловах промысловиков.

Ученые провели два выезда на озера в период с 29 сентября по 10 октября. Основной целью был сбор ихтиологического материала на рыбоприемных пунктах — для оценки состояния популяций промысловых видов и динамики их численности. Параллельно фиксировались характеристики промысловых уловов, чтобы соотнести естественную структуру стада с добычей рыбаков.

Промысел на озерах в это время велся крупноячейными плавными сетями. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в уловах стабильно присутствовали лещ, судак и щука.

В сетях встречались особи судака длиной от 42 до 58 см и леща от 26 до 46 см . Но самой массовой группой в уловах оказался лещ длиной от 30 до 35 см . По мнению ученых, это может свидетельствовать о хорошем пополнении популяции и наличии многочисленной среднеразмерной группы, которая будет активно участвовать в нересте в ближайшие годы.

Сейчас собранный ихтиологический материал проходит камеральную обработку. Специалисты выполняют биологический анализ уловов — определяют возраст рыб, массу, соотношение полов, показатели упитанности и другие параметры.

Полученные результаты используют для оценки состояния промысловых запасов и разработки прогноза допустимых уловов и рекомендованных объемов добычи для озер Белое и Воже на ближайшие годы.

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