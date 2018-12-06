Нынешняя «красная» путина в Камчатском крае продемонстрировала сильные и слабые места в управлении промыслом. О рекордах и сложностях корреспонденту Fishnews рассказал заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын .

– Владимир Михайлович, первоначально на Камчатке в 2018 году планировали выловить около 300 тыс. тонн, а в результате освоили около 500 тыс. тонн. Как справлялись?

– Уже не раз специалисты говорили, что такой исключительной путины не было за всю почти 120-летнюю историю наблюдений промысла на Камчатке. Стартовый прогноз по западному побережью по горбуше составлял 152 тыс. тонн, а в итоге мы выловили 300 тысяч. Наши рыбаки сделали все возможное, а порой и невозможное, чтобы путину провести максимально эффективно. Это было очень напряженное и непростое время. Были периоды, когда на некоторых заводах не хватало ни соли, ни тары. Порой не справлялись и транспортные компании, которые принимали замороженную рыбу на побережье и вывозили за пределы Камчатского края. Кроме того, если обычно горбушовую путину на западном побережье рыбаки заканчивали в 20-х числах августа, то в нынешнем году они работали почти до конца сентября – это были небывалые по срокам, по объемам подходы.

Эффективно сработали и на восточном побережье, в Карагинской подзоне. Там вылов при стартовом объеме по горбуше около 62 тыс. тонн составил более 105 тыс. тонн. Конечно, на фоне Западной Камчатки объемы выглядят не так эффектно, но для восточного побережья в четный «нерыбный» год это великолепнейший результат.

Несмотря на все трудности, рыбаки справились. Об успехе говорят цифры добычи и переработки.

– Сколько лососей переработали в Камчатском крае в этом году?

– Основной объем переработки пришелся на береговые заводы. Еще десять лет назад соотношение было не в пользу берега. До 2010 года на обоих побережьях полуострова перерабатывали не более 30% вылова. В этом году из 352 тыс. тонн лосося, пойманного на Западной Камчатке, почти 216 тыс. тонн переработали на берегу. В море переработка составила 137 тыс. тонн. На восточном побережье переработали более 100 тыс. тонн лососей. Считаем, что наши предприятия справились на пять с плюсом. Можно сказать, что к следующим рекордным подходам красной рыбы Камчатка готова на 100%.

Сегодня на побережье края построены и функционируют десятки перерабатывающих заводов. В регионе действуют меры финансовой поддержки предприятий рыбной отрасли. В рамках региональной программы субсидируют 2/3 ставки рефинансирования по кредитам, предусмотрены и компенсации по лизингу оборудования.

Только в 2018 году запустили еще два новых завода. Один из них – завод Тымлатского рыбокомбината – при суточной мощности свыше 600 тонн рыбы переработал за путину несколько десятков тысяч тонн тихоокеанских лососей.

Всего за последние 10 лет на Камчатке построили более 20 заводов, в строительство рыбоперерабатывающих производств инвестировали свыше 30 млрд рублей. Почти везде строительство велось с нуля, для цехов возвели здания, установили новейшее оборудование. И если раньше береговые заводы перерабатывали менее трети уловов лосося, то сейчас имеющиеся мощности позволяют переработать на берегу практически весь объем добычи.

В эту путину, конечно, не обошлось без трудностей, связанных в первую очередь с хранением и перевозкой уловов, эти проблемы поднимались еще на этапе подготовки к промыслу. Предприятия были вынуждены экспортировать часть рыбопродукции в Китай и Корею, так как холодильных мощностей и подвижного состава на пике путины не хватало. Традиционно трудности с вывозом лосося, его транспортировкой, приемкой и разгрузкой были, к сожалению, во Владивостоке. Этой проблеме уже десятки лет, надеемся, что когда-нибудь она решится. Для того чтобы обеспечить альтернативу транспортному узлу в Приморье, камчатские рыбопромышленники обсуждают строительство собственных холодильников для хранения рыбопродукции. Безусловно, мы продолжим развивать в крае переработку и инфраструктуру.

– Во время путины в некоторых камчатских СМИ и в соцсетях очевидцы публиковали фото и видео с массовой порчей горбуши. Удалось ли выяснить, кто устраивал рыбные свалки?

– Практически по каждому случаю выброса рыбы проведено расследование. Правоохранительные органы разбирались и находили нарушителей. Так, один из видеороликов демонстрировал выброшенные отходы от производства рыбной продукции – головы, внутренности, хвосты. Виновников нашли и наказали за загрязнение окружающей среды. Автор другого ролика показывал дорогу, на которой лежала рассыпанная рыба. Оказалось, что неудачливый водитель при транспортировке потерял лосось, который вез на завод. По дороге отстегнулся задний борт и груз выпал. Неприятный случай для перевозчика, тем более что он понес материальную ответственность.

В большинстве же случаев такие свалки устраивают браконьеры. Например, в одном из роликов показали обнаруженную в лесу кучу из свежевыловленной и еще не потрошенной горбуши. Во время расследования выяснилось, что браконьеры везли лосось в город, но сбросили недалеко от дорожного поста, где полицейские совместно с инспекторами рыбоохраны проверяли документы на уловы.

Также наблюдались единичные случаи, когда на перерабатывающих предприятиях брали только икру, а тушки выбрасывали. О свалках рядом с заводами сообщала активная общественность, и власти проводили разбирательство, привлекали нарушителей к ответственности.

– Как в целом вы оцениваете эффективность борьбы с лососевыми браконьерами?

– В последние несколько лет работа контролирующих и правоохранительных органов во время путины улучшилась многократно. Системную работу проводит Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства, чувствуется принципиальная позиция руководителя СВТУ. Большую помощь в борьбе с браконьерством оказывают рыбопромышленные ассоциации.

Камчатские рыбаки создали несколько ассоциаций, которые своей основной задачей видят не решение политических вопросов и лоббирование собственных интересов, а в первую очередь содействие в сохранении рыбных запасов и борьбе с браконьерством. Выделяют значительные средства, помогают с материально-техническим обеспечением, горюче-смазочными материалами, работают совместно с правоохранителями. Сейчас на время хода лососевых на одной реке могут дежурить десятки общественных инспекторов с соответствующими полномочиями. Это результат совместной системной работы общественности и власти, и в этом году благодаря такому взаимодействию браконьеры, промышлявшие в предыдущие годы в бассейнах рек Большой и Камчатки, остались практически без заработков.

– По вашему мнению, какой показатель лучше характеризует успешность рыбной отрасли региона: объем вылова или переработанной продукции?

– На этот вопрос нет однозначного ответа. Чтобы что-то перерабатывать, необходимо сначала что-то поймать. Конечно, предприятия постепенно уходят от продажи только рыбы-сырца и стараются найти рынки сбыта для переработанной продукции. Верно и другое: зарубежные компании-покупатели предпочитают получать из России сырец. Завоевать внешний рынок рыбопродукции с высокой степенью переработки отечественным предприятиям в одиночку, без содействия государства, будет очень трудно.

По внутреннему рынку некоторые вопросы тоже не решены. С одной стороны, покупательная способность населения сегодня довольно низкая. При этом объемы потребления рыбы, в том числе дальневосточной, уже известны. Резкого увеличения спроса в ближайшее время не прогнозируется.

– Означает ли это, что и реализация программы по доступности рыбы для населения не отразится на объемах поставок на внутренний рынок?

– Проект «Доступная рыба» действует только в некоторых дальневосточных регионах. На Камчатке еще несколько лет назад мы договорились с нашими рыбаками о том, что они будут продавать рыбопродукцию через сеть принадлежащих им магазинов по приемлемым ценам, чтобы избежать высоких торговых надбавок. А что касается центральных регионов страны, то там посредническая цепочка довольно длинная. В розничную стоимость товара закладываются транспортные расходы, стоимость железнодорожной или автомобильной перевозки, услуг по приемке-разгрузке на причале, хранению в холодильниках и т. д.

При этом, как оказалось, многие жители Центральной и Западной России недостаточно знакомы с дальневосточной рыбной продукцией. Дальневосточникам необходимо заниматься изучением спроса, маркетингом, продвижением своей рыбной продукции и в центральных регионах.

– В конце лета – начале осени некоторые камчатские предприятия привозили и организовывали продажу горбуши по очень низкой цене – 45 рублей за килограмм. Какова ее стоимость сейчас?

– Во время путины охлажденную потрошеную горбушу можно было купить и по 30 рублей. Сейчас ее цена поднялась. На постоянно действующих выставках-ярмарках, где представлена рыбная продукция более десятка камчатских рыбопромышленных предприятий, горбуша продается по 90 рублей за килограмм, кета – по 120 рублей.

Юлия БЕЛОМЕСТНОВА, газета « Fishnews Дайджест»

Декабрь 2018 г.