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Рыбокомбинат на Кичиге ввели в строй. Фото пресс-службы регионального правительства

Рыбокомбинат на Кичиге ввели в строй

На Камчатке введен в строй новый рыбоперерабатывающий завод на месте бывшего поселка Красное в Карагинском районе вблизи устья реки Кичига. Стоимость проекта – 2,5 млрд рублей.

Участие в торжественной церемонии открытия приняли губернатор Владимир Илюхин и заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.

Новое береговое производство Тымлатского рыбокомбината расположено в Карагинском районе на месте бывшего села Красное. Все промышленные и инфраструктурные объекты, как и поселок для работников, были фактически построены с нуля в рекордно короткие сроки: возведение рыбоперерабатывающего завода велось два сезона по пять месяцев, а все пусконаладочные работы были произведены в этом году, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Наши камчатские рыбаки за последние годы вложили в «берег» больше 30 млрд рублей, создавая производства по последнему слову техники. Я очень признателен всем, кто принимал участие в строительстве и организации работы на этом заводе, ведь именно благодаря таким проектам Камчатка развивается. Это сотни рабочих мест, достойная заработная плата для людей, которые здесь трудятся, это налоги в бюджеты всех уровней. Всем работникам нового производства Тымлатского рыбокомбината я желаю, чтобы на заводе всегда была рыба: тогда будет и работа, и хорошая зарплата. Ну и, конечно, рыбацкой удачи!» – сказал Владимир Илюхин.

Объем инвестиций в реализацию проекта ООО «Тымлатский рыбокомбинат» составил 2,5 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей – это кредитные средства, а 1 млрд рублей – собственные.

«Мы очень благодарны правительству Камчатского края за помощь в субсидировании процентной ставки по кредитам. Это была серьезная экономическая поддержка при реализации нашего проекта», – поблагодарил генеральный директор компании Александр Литвиненко.

Также он выразил благодарность всем, кто принимал участие в работе по проектированию, строительству и запуску завода в эксплуатацию. Заказчики привлекали как российские, так и зарубежные компании: из Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Находки, Республики Корея, Японии и Германии.

«Мощность нашего завода – 360 тонн в сутки по блочной заморозке и 40 тонн – по штучной продукции. Объем холодильника – 6500 тонн. Икорный цех может выпускать любые объемы, но те, которые поступают от рыбы, составят 20-25 тонн в сутки. Площадь завода составляет 11,8 тыс. квадратных метров (без вспомогательных зданий). Кроме того, мы построили жиромучной цех. Сейчас специалисты производят наладку. Жиромучной цех может выпускать в сутки 10 тонн муки и 3 тонны рыбьего жира», - Александр Литвиненко не просто рассказал о возглавляемом им предприятии, но и провел экскурсию для гостей, показав основные производственные цеха.

Завод предусматривает порядка 400 рабочих мест. Планируемые отчисления в бюджет края от деятельности нового предприятия – 125 млн рублей в год.

Отметим, что рыбоперерабатывающий завод на месте села Красное – уже четвертый инвестиционный проект ООО «Тымлатский рыбокомбинат», реализуемый в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края».

Ранее реализованные проекты – приобретение холодильного оборудования и судна, строительство рыбоперерабатывающего комплекса.

Fishnews

  • Рыбокомбинат на Кичиге ввели в строй. Фото пресс-службы регионального правительства
  • Рыбокомбинат на Кичиге ввели в строй. Фото пресс-службы регионального правительства
  • Рыбокомбинат на Кичиге ввели в строй. Фото пресс-службы регионального правительства
  • Рыбокомбинат на Кичиге ввели в строй. Фото пресс-службы регионального правительства
  • Рыбокомбинат на Кичиге ввели в строй. Фото пресс-службы регионального правительства
  • Рыбокомбинат на Кичиге ввели в строй. Фото пресс-службы регионального правительства
  • В открытии комбината принял участие губернатор края Владимир ИЛЮХИН. Фото пресс-службы регионального правительства
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