Дальний Восток готовится к лососевой путине. Отраслевая наука уже озвучила прогнозы вылова – 461 тыс. тонн. Однако это общая цифра по бассейну, а по регионам ожидаемые объемы разные. На какой сценарий рассчитывают в Хабаровском крае, в интервью Fishnews рассказал новый президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли региона Сергей Рябченко .

– Сергей Михайлович, какие объемы добычи ожидаются по тихоокеанским лососям, причем не только в реке Амур и лимане, но и в других районах?

– 25 февраля на расширенном заседании ученого совета Хабаровского филиала ВНИРО обсуждалась краткосрочная стратегия промысла тихоокеанских лососей в регионе на 2019 год. Прогнозируется вылов порядка 42,5 тыс. тонн, в том числе в бассейне Амура – 21 тыс. тонн.

Нынешний год – непромысловый в подзоне Приморье, прогноз по горбуше – всего 270 тонн, по кете – 150 тонн. Очень малы ожидаемые объемы добычи летних лососей в бассейне Амура – 1 тыс. тонн горбуши и 3,5 тыс. тонн летней кеты.

По Северо-Охотоморской подзоне прогноз, в общем-то, неплохой – более 21 тыс. тонн. Это Охотский, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский районы и Сахалинский залив. В Сахалинском заливе предложено вести промысел по «олимпийской системе» – в принципе объемы позволяют это делать. Так же и в других районах Северо-Охотоморской подзоны.

В целом если проанализировать прогнозируемые объемы вылова по краю, то они значительно ниже, чем в 2018 году. Это объясняется сокращением объемов в бассейне Амура, прежде всего летних лососей.

Хочу отметить, что обсуждение стратегии промысла прошло в активном режиме, было услышано мнение рыбохозяйственных ассоциаций, ассоциации коренных малочисленных народов Севера. В частности, была поддержана инициатива рыбохозяйственных предприятий по летним лососям. Предлагается закрыть их добычу в 2019 году в Амуре и лимане в режиме промышленного рыболовства, традиционного рыболовства, осуществляемого общинами КМНС. Исключение – для физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и рыбаков-любителей. С инициативой по летним лососям собираемся выйти на заседание Дальневосточного научно-промыслового совета, ее поддержало руководство края, будет направлено обращение в Минсельхоз России, Росрыболовство для издания соответствующего приказа.

Мы предлагаем самоограничение. Бизнес, рыбохозяйственные ассоциации и ассоциация КМНС озабочены проблемой сохранения популяции летних лососей в Амуре, прежде всего летней кеты, и занимают в этом вопросе достаточно активную позицию.

– Наука отмечает некоторое смещение ареалов тихоокеанских лососей и говорит о том, что северные районы выигрывают в уловах. Я так понимаю, это видно и в Хабаровском крае?

– Да, уловы в северных районах стабилизировались – в Охотском, Тугуро-Чумиканском. Это хорошо, что горбуша совсем не покидает наш край, а хотя бы будет облавливаться в северных районах, поэтому там и предлагает наука ввести олимпийскую систему промысла.

– Вы сказали, что обсуждение стратегии прошло активно, какие именно структуры участвовали в заседании ученого совета?

– Это заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства края Александр Шкурин, представители комитета рыбного хозяйства, Амурского филиала Главрыбвода, отраслевой науки, Амурского теруправления Росрыболовства, руководители рыбохозяйственных ассоциаций и ассоциация КМНС. Члены ученого совета проголосовали за концепцию единогласно, и она поддержана большинством рыбохозяйственных ассоциаций и ассоциацией КМНС.

– Какие предварительные решения приняты по Амуру? Ранее там была определенная фиксация объемов между верхними и нижними районами, в этом году что-то уже обсуждали по этому поводу?

– Хочу сказать, эта стратегия определила базисные моменты ведения промысла. В принципе, просчитаны и определены доли объема вылова по осенней кете между муниципальными образованиями. Николаевский район – 56,5%, Ульчский – 34,5%, районы выше – 9%. В стратегии предложено закрепить резерв в объеме 30% в целом по бассейну Амура. Все остальное, что касается пропускных периодов (если они понадобятся), распределения резерва – это уже прерогатива комиссии по регулированию промысла анадромных видов рыб, и это правильно. Ведь только динамика хода рыбы может показать, какое количество проходных дней надо устанавливать.

– Насколько я понимаю, стратегия будет выноситься на заседание научно-промыслового совета. Уже понятно, когда будет ДВНПС?

– Безусловно, мы должны рассмотреть стратегию промысла лососей на заседании научно-промыслового совета, также, по предварительной информации, будет совещание 6-7 марта во Владивостоке, на котором можно будет дополнительно обсудить возникающие спорные моменты. Дата ДВНПС пока не обозначена, но, я думаю, он соберется в апреле.

– А в каких районах предприятия вашей ассоциации осуществляют промысел тихоокеанских лососей?

– Во всех «рыбных» районах Хабаровского края – Охотском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, подзоне Приморье, в бассейне Амура. В ассоциации сегодня 49 членов, поэтому вся география нашего региона представлена.

– В прошлом году в правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна были введены новые ограничения по промыслу лососей, в том числе по Амуру. Как на ваш взгляд, эти меры сработали?

– Безусловно, я хочу отметить позитивную роль изменений, которые были внесены в правила рыболовства в прошлом году, они позволили значительно снизить промысловую нагрузку на Амуре. Например, за счет ограничения длины центрального крыла стационарных орудий лова, снижения количества плавных сетей, запрета использовать на одном рыбопромысловом участке стационарные орудия лова и плавные сети.

Надо отдать должное комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Она работала активно: вводились и пропускные дни, и дополнительные ограничения, что позволило в прошлом году более-менее оптимально заложить икру на искусственное воспроизводство, и в принципе намного больше рыбы прошло в места естественного нереста.

В нынешнем году мы идем еще дальше: члены нашей ассоциации готовы в преддверии хода осенней кеты на 40% сократить в лимане и Амуре количество РПУ, на которых будут выставляться стационарные орудия лова. Мы ждем ответных шагов от тех предприятий, которые работают выше по реке, чтобы они пошли на сокращение количества плавных сетей. По летним лососям выходить на промысел не планируется, прогноз по осенней кете – всего 16 с небольшим тысяч тонн, расчеты экономических показателей говорят, что лучше сократить число орудий лова. Это, во-первых, позволит улучшить экономику, во-вторых, – снизить промысловый пресс на популяцию, обеспечить пропуск лосося на нерестилища.

– Насущная проблема – браконьерство. Уже обсуждались планы по борьбе с незаконным выловом на путину – например, работа между ведомствами?

– Я при таком обсуждении не присутствовал, но обычно между контрольно-надзорными и силовыми структурами заключается соглашение, я думаю, в нынешнем году такая работа вновь будет проведена.

Мы обратились в Росрыболовство и ожидаем инспекторов рыбоохраны из других регионов – нам пообещали эту помощь. На видеоконференции 26 февраля заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук это подтвердил. Будем также обеспечивать защиту с привлечением внештатных инспекторов. Готовы, если понадобится – и такой опыт есть, – организовывать посты, которые бы сигнализировали органам рыбоохраны и погранслужбе, где находятся браконьеры. Ассоциации располагают вертолетами, дронами и другими возможностями, то есть можем оказать существенную помощь в охране тихоокеанских лососей как на путях миграции, так и на нерестилищах.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Март 2019 г.