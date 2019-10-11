Государство настойчиво настраивает рыбаков на то, что «инвестиционные подвиги» должны помогать развиваться не только западным, но и дальневосточным российским верфям. Сами инвесторы пока не видят особых стимулов для этого. Как, впрочем, не уверены пока в успехе подобных проектов и представители отрасли машиностроения. О том, почему предусмотренные государством механизмы поддержки инвестпроектов малоприменимы в Дальневосточном регионе и какую роль в развитии отрасли играют инжиниринговые компании, в интервью Fishnews рассказал генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров .

– Олег Валентинович, ваша компания имеет более чем 20-летний опыт в строительстве и модернизации береговых рыбоперерабатывающих заводов. Поэтому сегодня вы, как эксперт, способны объективно оценить условия, в которых рыбаки реализуют свои инвестиционные проекты. Насколько комфортная среда создана для этого?

– В отношении реализации инвестиционных проектов нашу страну можно разделить на две части: до Урала и после. При этом существующая поддержка инвестпроектов, которой успешно пользуются на западе, для Дальневосточного региона совершенно не подходит. Там это суда, здесь на текущий момент – это береговые рыбоперерабатывающие предприятия. Но правительство ориентировано исключительно на поддержку флота, забывая об инвестиционных проектах на берегу.

В то же время можно сказать, что по Дальнему Востоку единственным реальным результатом инвестиционных мероприятий на сегодняшний день являются планы по созданию (а где-то уже и сдача в эксплуатацию) 15 рыбоперерабатывающих заводов. То есть в нашем регионе именно береговые производства – это реальные инвестиционные объекты.

Более того, существует технологическая структура из оставшихся на Дальнем Востоке промышленных предприятий, производящих оборудование для рыбопереработки. Их продукция востребована и демонстрирует пример успешного решения вопросов локализации и импортозамещения.

Так, на примере рыболовецкой артели «Народы Севера» мы с уверенностью можем заявить, что при строительстве современных рыбоперерабатывающих комплексов локализация может достигать 90%.

– То есть можно сказать, что, несмотря на активное развитие направления береговой рыбопереработки, таким проектам сегодня уделяется недостаточно внимания со стороны государства?

– Получается что так. Но что важно: не только на береговые заводы и на технологические центры нужно обратить внимание как на совершенно равноправных участников масштабной инвестиционной кампании в отрасли. Необходимо также сохранить и развивать тот инженерный и технологический потенциал, который пока еще существует на Дальнем Востоке. От этого напрямую зависит будущее отрасли.

– Программы поддержки производителей оборудования в этом направлении не работают?

– Сегодня в госпрограммах поддержки производителей оборудования отсутствует внимание к важному моменту – проектированию комплексных объектов (заводов). Это приводит к тому, что инжиниринг никак не поддерживается государством. А ведь именно инжиниринг определяет технологию, которая позволяет предприятиям успешно работать и возрождаться.

Речь идет о воссоздании береговой инфраструктуры, которая способна перерабатывать рыбу и обслуживать суда. Но если вопрос об обслуживании судов – это перспектива, то береговая переработка – это реалии.

Взять хотя бы постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 года № 633 (один из документов, регламентирующих вопросы предоставления инвестиционных квот). В нем отсутствуют требования к проценту локализации при реализации инвестпроектов береговых заводов. В то же время в этом документе для судостроителей такие требования есть: «не менее общей 30-процентной стоимости строительства объекта инвестиций».

То есть в постановлении описано два типа объектов: суда и береговые предприятия, и во всем документе не делается никакого различия между ними – они везде называются инвестиционными объектами. И только в одном пункте 5.3 мы видим, что эти типы объектов все же разграничены: в случае строительства судов процент обязательной локализации указан, о заводах там речи нет.

– Как это соотносится с реальным положением вещей?

– В российском судостроении принята локализация для рыболовецких судов 30% – это проект, корпус и сталь. Остальное берем за рубежом, надо только иметь возможности и специалистов для монтажа оборудования.

Сегодня в Приморье о своей готовности строить краболовные суда заявляют Находкинский, Славянский, Ливадийский заводы. «Восточная верфь» уже строит краболовы, и в планах еще несколько судов такого типа. Но к сожалению, речь идет о производстве корпусов, и без помощи крупных и опытных партнеров типа «Пеллы» такие проекты дальневосточникам пока не потянуть.

Возникает замкнутый круг: нет судостроения – нет инфраструктуры, нет инфраструктуры – нет ни судостроения, ни судоремонта!

Сегодня на Дальнем Востоке, рынок рыбоперерабатывающего оборудования – это береговая переработка и простые, обкатанные на берегу технологические решения для судовых линий. Это те направления, которые можно начать развивать уже сейчас, потому что все необходимое для этого есть. Создавать под это технологические центры, заводы, производства, и тогда автоматически мы станем инфраструктурой, которая сможет потом наполнять и обслуживать суда, обеспечивать кадрами судостроительные заводы или служить образовательными площадками по подготовке специалистов для рыбохозяйственного комплекса.

– Но все же опыт у российских верфей нарабатывается: уже строятся и спускаются на воду современных рыболовецкие суда. Пока только в западной части страны, но действительно, есть большие планы и на Дальний Восток .

– Модель, которая работает на западе России, не может быть реализована на Дальнем Востоке без учета специфики региона. Мы собираемся строить тут суда, и возникнет необходимость развития здесь технологических центров.

На текущий момент при планировании строительства судов на дальневосточных верфях отсутствует государственная программа кооперации предприятий Дальнего Востока, которые способны производить необходимое судовое оборудование.

– То есть начать нужно с объединения усилий существующих инжиниринговых и производственных предприятий региона.

– Для успешного обслуживания рыбохозяйственного комплекса необходимо создать кластер на основе существующих предприятий-производителей Дальнего Востока, таких как «Технологическое оборудование», «Дальрыбтехцентр», «Дальреммаш». Важно при этом обеспечить возможность нашим предприятиям участвовать в тех программах, которые доступны для машиностроителей на западе страны, а также поддержку со стороны региональных властей, регулируя таким образом развитие отрасли в нужном государству направлении.

Необходимо определить роль инжиниринговых компаний как ключевую в развитии отрасли – это и есть точка роста, из которой можно вырастить новую современную, конкурентоспособную на мировом рынке технологию. Уделить таким компаниям особое внимание в госпрограммах поддержки производителей оборудования.

– На Дальнем Востоке для этого достаточно специалистов?

– Действительно, указанные проблемы усугубляются кадровым голодом и отсутствием образовательных площадок для практической подготовки инженерных кадров, способных компенсировать разрыв поколений в машиностроительной отрасли, – сказываются последствия реформы образования.

Поэтому очень важно также инициировать создание межвузовских площадок на базе производственных предприятий для подготовки специалистов рыбохозяйственного комплекса и машиностроения.

Кроме того, для решения проблем отрасли мы готовы к кооперации с другими российскими и зарубежными компаниями, и мы уже это делаем.

– Ваш последний пример кооперации с латвийской компанией Peruza на конгрессе рыбаков вызвал интерес у аудитории, особенно у представителей Росрыболовства.

– Компания «Технологическое оборудование» давно и продуктивно сотрудничает с Peruza, и одним из результатов совместной работы стала первая линейка оборудования для переработки сардины-иваси под торговой маркой Marique. У дальневосточных рыбаков сегодня действительно достаточно остро стоит вопрос с переработкой этой рыбы, которая стремительно и в больших объемах начала возвращаться в российские воды. Разработанное же нами оборудование не только соответствует всем мировым стандартам, но и выгодно выделяется на рынке благодаря более низкой цене.

Наталья СЫЧЕВА, газета «Fishnews Дайджест»

Октябрь 2019 г.