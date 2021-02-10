Глобальный сбой в отлаженной международной логистике из-за пандемии коронавируса заставил участников рынка, в том числе рыбного, искать новые маршруты, форматы и схемы работы. Наиболее остро в настоящий момент стоит вопрос с Китаем – традиционно крупнейшим покупателем российской рыбопродукции. С учетом ограничительных мер, которые принимает китайская сторона, часть рыбаков взяла за ориентир внутренний рынок, другая – доставляет свою продукцию в КНР через корейские порты. А кто-то параллельно приступил к поиску новых партнеров на альтернативных рынках.

Так, в апреле в Пусане ожидают приход судна с первой партией мороженого минтая, который южнокорейская компания приобрела на российской бирже. Торги состоялись на площадке Биржи «Санкт-Петербург» при участии «Дальневосточного аукционного рыбного дома» (ДАРД) и содействии Торгового представительства России в Республике Корея. Объектом сделки стало 800 тонн мороженого неразделанного минтая производства компании «Корякморепродукт». Покупатель – WS Global Inc. – поставщик продукции в розничные сети Южной Кореи.

Оценить результаты можно будет только после прихода транспорта и передачи товара покупателю, но участники сделки уже комментируют опыт взаимодействия в относительно новом формате – через российскую рыбную биржу. Для рыбопромышленной компании наиболее важным фактором оказалась гарантия сбыта своей продукции по фиксированной цене, без головной боли из-за поиска покупателя, вынужденного хранения рыбы на холодильниках и колебаний курса валют.

Какие плюсы в работе на бирже увидел для себя покупатель, Fishnews рассказал владелец компании WS Global Inc. г-н Хы Ду Сан (Dou San Heo).

– Действительно, покупка совершена, теперь мы ожидаем поставки. Но если говорить в целом, то для нас биржевая сделка через «Дальневосточный аукционный рыбный дом» – это действительно новый опыт. Что я могу сказать: сейчас мы все переживаем непростой период из-за COVID-19. Прежде всего, практически нет транспортного сообщения: мы физически не можем выехать куда-либо для работы и общения в привычном формате. С другой стороны, прежде я много ездил, искал партнеров, но сталкивался с очень большим количеством посредников, было тяжело установить контакты. А ведь это требует времени и затрат на переезды, жилье и прочее, но в итоге все равно нет гарантии положительного результата – я, к примеру, так и не нашел подходящих партнеров в России.

Поэтому для нас работа через биржу в условиях коронавируса, это, во-первых, экономия времени и средств. Во-вторых, это контроль качества: когда из-за закрытых границ ты не можешь вылететь, чтобы лично сделать инспекцию продукции, за тебя это делает биржа. И, в-третьих, конечно, это прямое сотрудничество: на бирже мы смогли совершить прямую сделку с производителем рыбопродукции.

Поэтому возможность работать с партнерами в таком формате – это очень удобно и выгодно в условиях коронавируса. Я доволен.

– Основная сложность с китайским направлением сегодня – это жесткие карантинные требования, которые предъявляются к иностранным поставщикам и их продукции. В Южной Корее тоже ведется контроль эпидемиологической обстановки, но это не блокирует внешний товарооборот, по крайней мере сейчас. При заключении сделки вы оценивали возможные риски, связанные с логистикой?

– Конечно, ситуация с рынком Китая – это сейчас проблема межгосударственного уровня, в том числе в отношениях между Россией и КНР. Если говорить о Корее, то в нашу страну идет большой поток российских товаров: суда тех компаний, которые не могут попасть в Китай, прибывают в корейские порты. Наши склады сейчас забиты той продукцией, которая не может попасть на китайский рынок. Да, у нас осуществляется обязательный контроль и есть случаи выявления зараженных российских моряков, принимаются меры. Но в целом такой ситуации, как с Китаем, между Кореей и Россией нет, и такого глобального закрытия границ, думаю, тоже не будет.

– Какова потребность вашей компании в российской рыбопродукции? Нынешняя сделка – это лишь пробный шар?

– Вы правы, сейчас сделка на 800 тонн, но мы будем увеличивать в дальнейшем объемы закупок. Я думаю, что в перспективе мы могли бы выйти на уровень около 4000 тонн в год. Это по минтаю.

Нас также интересует красная рыба. Могу сказать, что мы заключили сейчас соглашение с компанией «Корякморепродукт» по минтаю, но мы знаем, что они специализируются на лососе, выпускают очень хорошую продукцию из этой рыбы.

Третья позиция, которая нас интересует, это медведка (креветка шримс-медвежонок). В частности, мы уже ведем переговоры с одной компанией насчет поставок, «Дальневосточный аукционный рыбный дом» также оказывает нам в этом содействие.

Еще одна позиция – это камчатский краб.

Я являюсь официальным дистрибьютором и поставщиком для крупных торговых сетей Кореи, которые заинтересованы в этих продуктах.

Думаю, что сейчас, в столь тяжелый из-за коронавируса период, именно работа через биржу поможет преодолеть многие сложности. Еще раз отмечу, что для нас это безопасность, гарантия полной инспекции (это берет на себя биржа) и экономия времени и финансов.

Хотел бы особо отметить большую помощь в поддержании отношений между нашими странами, в частности в организации поставок морепродуктов, которую оказывает Торговое представительство России в Республике Корея в лице главы представительства Александра Александровича Масальцева. А также хочу поблагодарить «Дальневосточный аукционный рыбный дом», его генерального директора Сергея Егоровича Лелюхина. Их работа очень важна в этот нелегкий период. Надеемся, что больше компаний будет выставлять свою рыбопродукцию на бирже и больше компаний будет искать здесь прямые торговые связи.

– Как в целом корейские потребители относятся к импортной рыбопродукции? Судя по новостям, в том же Китае из-за сообщений о выявлении следов COVID-19 на партиях зарубежной рыбопродукции наблюдается определенное снижение спроса – у людей появился страх. В Корее не готовы отказываться от рыбы и морепродуктов?

– Сейчас, действительно, мы знаем, что из-за коронавируса в Китае есть такое отношение, потребители начинают отказываться от некоторых продуктов, но в Корее пока до этого не дошло. Кроме того, обычно у каждого российского поставщика морепродуктов на наш рынок существует свой имидж – компании заинтересованы в его поддержании и заботятся о хорошем качестве своей продукции. Взять, к примеру, наших нынешних партнеров.

Так что могу сказать, что российским производителям и их товарам в Корее доверяют.

Наталья СЫЧЕВА, Fishnews

Февраль 2021 г.