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В этом году поставщики минтая используют новые пути

Рыбаки ищут альтернативные рынки для минтая

Ограничительные меры на рынке Китая не добавляют уверенности экспортерам, отметил представитель компании «Корякморепродукт» Александр Ткаченко. В этих условиях, по его словам, сделка по продаже минтая на бирже гарантировала сбыт продукции и зафиксировала цену.

Напомним, 25 января на Бирже «Санкт-Петербург» была заключена первая сделка по продаже в Южную Корею российского минтая. По условиям контракта продавец – ООО «Корякморепродукт» – обязался доставить компании WS Global Inc. 800 тонн мороженого неразделанного минтая. Сделка состоялась при участии «Дальневосточного аукционного рыбного дома» (ДАРД) и содействии Торгового представительства России в Республике Корее.

Как прокомментировал заместитель генерального директора рыбопромышленной компании Александра Ткаченко, в условиях жестких карантинных мер, которые принимает основной импортер российской рыбы – Китай, поставщикам прежде всего важно получить гарантию сбыта своей продукции. Биржа в этом плане позволила найти покупателя на альтернативном рынке и заключить контракт на выгодных для обеих сторон условиях, отметил он.

«Хотя охотоморский минтай для нас не является центральным объектом промысла, но в условиях непредсказуемого рынка сделка через биржу позволила решить сразу несколько серьезных для нас вопросов», – сообщил Fishnews представитель ООО «Корякморепродукт». Так, по словам Александра Ткаченко, компания сняла для себя проблемы с поиском покупателя и хранением рыбы, зафиксировала цену на продукцию и условия поставки (рыбопромышленное предприятие планирует доставить продукцию в порт Пусан собственным транспортом).

В целом, полагает собеседник Fishnews, для реализации относительно небольших объемов минтая такая схема – вполне рабочая, риски сведены к минимуму.

«Сегодня уже задумываемся о лососевой путине: предварительный прогноз наука дает неплохой, но опять может встать проблема с реализацией, – считает рыбопромышленник. – Хотя основную долю своей продукции мы, как обычно, планируем отправить на внутренний рынок, в том числе везти Севморпутем, но и нынешний опыт с корейскими партнерами может оказаться в этом плане полезным».

Инструмент предварительной реализации продукции через биржу позволяет решать широкий круг вопросов со сбытом, в том числе сезонных, возникающих из-за затоваривания рынка и перегруженности холодильников, сообщил генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин. В 2020 г. аукционный рыбный дом разработал рекомендации по решению вопросов эффективного использования Северного морского пути для перевозок рыбы. Соответствующее письмо было направлено губернатору Камчатского края Владимиру Солодову.

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