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В Корею отправился мороженый неразделанный минтай

Минтай нашел покупателей в Корее через российскую биржу

Первая биржевая сделка по продаже на экспорт минтая заключена на площадке Биржи «Санкт-Петербург». По информации «Дальневосточного аукционного рыбного дома», цена за тонну мороженой рыбопродукции превысила среднерыночную и составила порядка 950 долларов.

Биржевая сделка состоялась 25 января при участии АО «ДАРД» и содействии Торгового представительства России в Республике Корее. Покупатель – южнокорейская компания WS Global Inc., поставляющая продукцию в торговые розничные сети. Размер лота – 800 тонн неразделанного минтая (размер 35+ см) производства компании «Корякморепродукт». Объем договора в рублях – 56,8 миллиона. По контракту на условиях CFR продавец обязуется доставить продукцию в порт Пусан.

Это рекордная по сумме контракта сделка, совершенная именно на российской электронной биржевой площадке между отечественным производителем рыбопродукции и компанией-нерезидентом, сообщил генеральный директор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей Лелюхин. Лот ушел с торгов по цене существенно выше среднерыночной – 71 тыс. рублей, или порядка 950 долларов, за тонну. Но условия контракта и формат заключения сделки оказались выгодными для обеих сторон, подчеркнули в ДАРД.

«Для корейских контрагентов, конечных получателей продукции, такой вариант взаимодействия более выгоден и удобен - именно ввиду того, что удается избежать посредников. Сделки, которые заключаются на товарных биржах, в целом открыты и прозрачны, а значит, более безопасны», – заявил специалист экономического отдела Торгового представительства РФ в Республике Корее Константин Уминский.

В целом, по его словам, опыт использования электронной торговли может оказаться полезным и для других участников внешнеэкономической деятельности.

Собеседник Fishnews напомнил, что Торговое представительство оказывает информационно-консультационную поддержку российским экспортерам, работающим на южнокорейском рынке, в том числе содействует в поиске партеров. Сотрудничество с АО «ДАРД» не ограничивается рынком рыбопродукции. В будущем планируется реализовать проект по созданию выставочно-ярмарочной площадки для презентации образцов российской продукции и взаимодействия с российскими контрагентами на товарной бирже.

Напомним, в 2020 г. правительство утвердило национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 г. Среди мер, направленных на поддержку ключевых отраслей, предусмотрено введение требований по экспорту отдельных видов рыбной продукции через электронную биржу.

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