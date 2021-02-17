17 февраля 2021 года

Сохранению Амура могут посвятить федеральный проект

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил включить защиту реки Амур в отдельный федеральный проект - по аналогии с Волгой и Байкалом. Такую программу могут сделать совместной с Китаем.

Выделить сохранение Амура в специальный федеральный проект в рамках нацпроекта «Экология» врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об это говорится в стенограмме на сайте Кремля, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы предлагаем отдельным федеральным проектом, как и сохранение реки Волги и Байкала, готовить план мероприятий по Амуру. Амур является кормильцем для миллионов людей в нашей стране да и у соседей тоже и сегодня испытывает экологические сложности», - обратился Михаил Дегтярев к главе государства.

Он отметил, что экологическая проблематика в первую очередь связана с паводковой ситуацией, во вторую – с загрязнением, в том числе промышленными предприятиями. И конечно, требуют восстановления рыбные ресурсы, перечислил руководитель региона.

«Поэтому мы сформулировали предложения и правительству Российской Федерации, и на ваше имя, подготовить такой федеральный проект по Амуру», - заявил врио губернатора.

Владимир Путин обратил внимание, что важно сделать проект трансграничным, совместным с китайской стороной.

Напомним, что национальный проект «Экология» направлен на кардинальное улучшение экологической обстановки в стране. Он включает ряд федеральных проектов, в частности - отдельные проекты по сохранению озера Байкал и оздоровлению реки Волги.

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