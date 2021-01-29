29 января 2021 года

Наука озвучила перспективы на лососевую путину

Объем добычи лососей на Дальнем Востоке в 2021 г. может составить 459,3 тыс. тонн – таков первоначальный прогноз Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Предполагается, что основу промысла сформирует горбуша.

Перспективы «красной» путины рассмотрели на заседании Отраслевого совета по промысловому прогнозированию в Росрыболовстве. Отмечено, что нынешний озвученный показатель уступает только первоначальным прогнозам на 2018 и 2019 гг. – 490 тыс. тонн и 461 тыс. тонн соответственно.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, основным промысловым регионом в этом году будет Камчатский край. Там прогнозируется освоить около 359 тыс. тонн лососей.

Предполагаемый объем добычи красной рыбы в Сахалинской области наука оценила в 45 тыс. тонн, в Хабаровском крае - в 37 тыс. тонн. В Магаданской области, Чукотском автономном округе и Приморском крае в общей сложности планируется наловить 17,7 тыс. тонн.

Согласно прогнозу, возможный вылов горбуши составит 322,3 тыс. тонн, или 70% от общего объема добычи красной рыбы. Вылов кеты и нерки оценен на уровне 93,5 тыс. тонн (20%) и 32,1 тыс. тонн (7%) соответственно. Суммарная добыча кижуча, чавычи и симы ожидается в объеме 11,4 тыс. тонн (3%).

«Прогноз по лососю на этот год подготовлен по доработанным методикам, учтены новые данные о состоянии запасов лососей в морской период жизни, в том числе результаты траловых съемок миграций молоди и анализ климатической обстановки в Северной Пацифике», – отметил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Прогноз может быть скорректирован в соответствии с результатами дополнительных предпутинных исследований.

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