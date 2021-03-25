До главного события российской рыбной отрасли осталось чуть больше трех месяцев. Как идет подготовка к первым за последние полтора года форуму и выставке и какие перемены ждут их участников, рассказал Иван Фетисов – генеральный директор Expo Solutions Group, компании-оператора мероприятия.

– Иван Андреевич, как изменилась концепция мероприятия за эти полтора года?

– Если сравнить выставку и форум, к которым мы готовились в начале 2020 года, с тем, что делаем сейчас, получатся два кардинально разных мероприятия. Полтора года назад мы и не слышали о тех проблемах, с которыми столкнулись сейчас. Получилось, что повестка мероприятия 2020 была для того, «другого» мира, поэтому мы ее изменили в соответствии с текущими реалиями. В 2021 году мы затронем все самые насущные проблемы российской рыбной отрасли, которые выявила пандемия. В их число входят трудности с логистикой, нехватка холодильных мощностей, сложности с экспортом в Азии, поиск новых перспективных экспортных направлений, популярность онлайн-торговли, смена потребительских привычек и многое другое.

У нас появилось больше секторов и расширился ассортимент участников: «Аквакультура» и «Глубокая переработка. Консервация» теперь отдельные разделы выставки. Наш подход стал более практико-ориентированным, окупаемость мероприятия для клиентов сейчас самый важный критерий. На подготовку этой выставки у нас было почти два года, поэтому права на ошибку у нас нет.

– Как именно вы планируете воплотить эти изменения на практике?

– Часть из них станут темами пленарных заседаний и круглых столов, а некоторые будут отражены в самой концепции выставки. Например, из-за карантина многие начали готовить рыбу дома, повысилась популярность полуфабрикатов, филе, консервов, и в связи с этим мы плотнее занялись сектором «Глубокая переработка». Теперь он получил свое законное место в павильоне H.

Также из пандемии вытекает и необходимость наращивания холодильных мощностей внутри страны, и развитие логистики. Эти два раздела всегда были очень востребованными на выставке, а в этом году их популярность возрастет. Впервые на мероприятии будет представлен крупнейший логистический центр, специализирующийся на операциях со свежими и замороженными продуктами питания, – ППК «Максимиха».

Также мы хотим популяризировать потребление выращенной рыбы. Поэтому мы уделяем аквакультуре особое внимание в этом году и на выставке, и в деловой программе. Все компании, задействованные в данной сфере, будут объединены в рамках одного сектора в павильоне H.

– А как выделение аквакультуры в отдельный сектор поспособствует развитию данной отрасли?

– У российской аквакультуры никогда не было своей площадки, общего центра, который бы мог объединить всех из этой отрасли. И мы решили это исправить. Несмотря на то, что выращивание рыбы – сложный и затратный процесс, эта сфера очень перспективна. В этом году мы не только создали место для диалога и обмена опытом, но и всеми силами стараемся привлечь внимание к проблемам данной сферы. Мы объявили об открытии сектора всего четыре месяца назад, но за это время уже заручились поддержкой многих компаний с мировым именем, среди них AquaMaof, Ronar Russ, Van Aarsen, российско-норвежский аквакультурный кластер, объединяющий 16 компаний, включая ScaleAQ, Mørenot Aquaculture, Optimar и др.

– Что даст выставка ретейлу в этом году?

– Лейтмотивом выставки 2021 года станет налаживание сбыта. Рыба всегда была сложной товарной категорией. Проблемы и риски буквально преследуют ее на всем пути от места добычи до прилавка. Это и необходимость поддерживать температуру, условия хранения и перевозки, и переработка. Если мы говорим об охлажденной рыбе, сюда добавляется и небольшой срок годности. Все это сдерживает развитие российского ретейла. Наша задача в этом году – правильно задать тон дискуссии и ответить на вопрос, какую рыбу продавать, кому и как.

Мы увеличим площадь ретейл-центра, позовем туда не только федеральные, но и региональные сетки. Также привлечем к участию крупнейшие интернет-магазины, продающие рыбу и морепродукты. Они будут стоять в специальной зоне «Рыбный супермаркет». Для них это хорошая возможность рассказать о себе огромной целевой аудитории и найти новых поставщиков. Они отлично впишутся в общую экспозицию.

В реализации наших целей нам помогают и традиционные участники мероприятия. Например, «Русская рыбная компания» запускает пилотный проект магазинов трех разных форматов. В рамках выставки она сможет рассказать о первых результатах и поделиться опытом.

– Как будет связана HoReCa с концепцией выставки?

– Многие люди предпочитают есть рыбу и морепродукты именно в ресторанах. Эта тенденция была всегда и осталась и после пандемии. Поэтому так важно наладить диалог между этим сектором и рыболовной отраслью. Мы много общались с шеф-поварами и смогли проанализировать, какой продукт им нужен и в каком виде. Поскольку именно их решение является самым последним в вопросе, закупать или нет продукцию определенного производителя, мы решили пригласить на выставку именно их.

– Приедут ли в этом году иностранные компании?

– Иностранные экспоненты – неотъемлемая часть нашей выставки, и наши двери всегда открыты для них. Но, будучи реалистом, я понимаю, что будут те, кто по объективным причинам не сможет приехать. Именно для них мы разработали идею комбинированного участия. Она подразумевает совмещение традиционного стенда с образцами продукции и оборудования для дистанционного общения – плазменной панели, высокоскоростного интернета, камеры, записывающей аудио и видео. При этом мы также предлагаем персонал, который будет проходить обучение за два месяца до выставки, куратора стенда, который сможет эффективно регулировать потоки входящих на стенд посетителей, и технического специалиста. В результате стенд компании на выставке работает независимо, открыты границы или нет. Стендисты смогут проводить первичные консультации, заинтересовать посетителя, а затем организовать встречу по видео-конференц-связи с представителями компании.

– Какими достоинствами будет обладать Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021?

– Одним из основных преимуществ мероприятия всегда было то, что его делают люди из отрасли для этой самой отрасли. До нас было много попыток создать событие, которое смогло бы объединить всех и вся. Это были и целые выставки, и отдельные сектора крупных продовольственных мероприятий, но всем им не удалось достичь нашего успеха. И все потому, что они не углублялись в эту тему так, как это делаем мы. Наша идея как раз и состоит в глубоком осознанном анализе того, что происходит в отрасли. Помимо реакции на уже существующие потребности, мы пытаемся их предугадать. Мы не просто продаем площадь, а всеми силами пытаемся развить диалог в отрасли – познакомить производителя с поставщиком и потребителем. Этим и могут быть крайне полезны такие мероприятия, как наше. Вы можете потратить много сил на поиск клиентов, например, в интернете, и это может не принести никаких результатов, особенно в этой отрасли. А в нашем случае достаточно просто зарегистрироваться и прийти на нашу выставку и за три дня встретить всё и всех.

Журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Март 2021 г.