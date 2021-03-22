Развивать продажи помогут на Seafood Expo Russia

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июля. В этом году у мероприятия непростая задача – помочь в налаживании сбыта на внутреннем рынке.

Форум и выставка пройдут на площадке КВЦ «Экспофорум». Мероприятия объединят представителей всех направлений рыбной промышленности: от вылова в море до доставки конечному потребителю. Регистрация посетителей уже доступна на официальном сайте Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

Участие в мероприятии примут все основные добывающие и перерабатывающие компании и трейдеры, в том числе Defa, Русская рыбная компания, «Норебо», «Мореодор», РРПК, «Балтийский берег», «Нептун», Рыбообрабатывающий комбинат № 1, «Росрыбфлот», «Океанрыбфлот», Карельский рыболовный флот. Они представят живую, охлажденную, свежемороженую рыбу, морепродукты, икру, пресервы, консервы и продукцию высокой степени переработки.

«Чтобы сделать выставку максимально полезной для участников, будет увеличена площадь «Ритейл-центра» и организована еще одна зона закупок - «Рыбный супермаркет». К участию приглашены федеральные и региональные сети, а также крупнейшие интернет-магазины, продающие рыбу и морепродукты», – рассказали Fishnews в компании Expo Solutions Group, являющейся оператором мероприятий.

Участники «Ритейл-центра» смогут воспользоваться всеми преимуществами зоны закупок: лично встретиться с производителями и дистрибьюторами, заранее выбрать нужную категорию продукции и провести переговоры именно по ней, договориться о контрактном производстве. Кроме того, можно будет выбрать удобное время для работы в «Ритейл-центре» и получить индивидуальный график встреч, а также профессиональное сопровождение на всех этапах подготовки и проведения переговоров.

У организаторов уже есть удачный опыт реализации подобных мероприятий. На выставке в 2019 г. на бизнес-площадке «Ритейл-центр» специалисты по закупкам федеральных и региональных сетей провели более 100 переговоров с рыбодобывающими и перерабатывающими компаниями о прямых поставках продукции.

Генеральный отраслевой информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews