12 ноября 2020 года

Аквакультура выступит единым блоком на Seafood Expo Russia

На выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге в 2021 г. предприятия аквакультуры будут выделены в самостоятельный сектор. Он охватит как производителей, так и компании, предоставляющие оборудование и услуги для рыбоводства.

Организаторы выставки Seafood Expo Russia выделят специальную зону для предприятий аквакультуры – направления, которое в последние годы динамично развивается в России, в том числе благодаря мерам господдержки. В секторе будут представлены рыбоводные хозяйства, а также компании из смежных отраслей – производители и поставщики оборудования, садков, кормов, добавок и ветеринарных препаратов.

«Наша команда приложит максимум усилий для того, чтобы новый сектор оправдал ожидания экспонентов и посетителей. Мы всегда ставим планку высоко, и этот раз не станет исключением. Нужно дать сектору мощный старт, это позволит в течение нескольких лет сделать его неотъемлемой частью основной экспозиции», – рассказал Fishnews гендиректор компании-оператора выставки Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Руководитель нового сектора Алтана Есинова отметила, что рыбоводство давно заслуживает собственной площадки для диалога. «Наша цель – помочь предприятиям аквакультуры в поиске партнеров и новых клиентов. Для этого мы хотим соединить все действующие звенья цепи производства и поставок продукции аквакультуры на одной площадке», – заявила она.

Новый сектор расположится рядом с «Ритейл-центром», отвечающим за сбыт продукции, и форумом для дискуссий об актуальных проблемах отрасли. Помимо рыбоводных предприятий в тематической зоне разместятся стенды отраслевых объединений – Ассоциации «Росрыбхоз», Ассоциации форелеводов Карелии и Дальневосточного союза предприятий марикультуры.

Вопросы развития отечественной аквакультуры займут особое место и в деловой программе мероприятия. В рамках конференции «Аква- и марикультура как драйверы развития рыбной отрасли: российский опыт и мировая практика» эксперты и представители органов власти рассмотрят состояние и перспективы товарного рыбоводства в РФ. К участию приглашены глобальные лидеры в этой области – представители Китая, Норвегии, Японии, Дании. Иностранные специалисты поделятся опытом развития аквакультуры, расскажут о мерах господдержки и методах работы в условиях пандемии.

У участников аквакультурного сектора будет возможность выступить в открытой презентационной зоне, предложив коллегам обсудить новые технологии рыбоводства, плюсы и минусы различных видов рыбных кормов, успешные кейсы отдельных хозяйств и другие темы. Организаторы выставки приглашают к сотрудничеству предприятия, которые ведут деятельность в сфере аквакультуры. Для участия в Seafood Expo Russia 2021 необходимо заполнить форму на сайте мероприятия.

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