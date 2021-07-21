Учтет ли государство успехи глубоководного промысла

При принятии решения о новом перераспределении квот властям необходимо помнить о специфике развития глубоководных промыслов – перспективного направления для российского и мирового рыболовства, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Росрыболовство вернуло в хозяйственный оборот объемы вылова глубоководных крабов. Ресурсы крабов-стригунов ангулятуса и красного переведены из квот добычи в инвестиционных целях в квоты вылова в морских водах. Такое решение позволит компаниям осваивать разрешенные наукой в этом году лимиты.

Теперь ожидается распределение квот по пользователям. «Мы ждем этот приказ со дня на день, надеемся, что скоро он будет издан и пользователи в соответствии с законодательством получат те объемы, которые закреплены за ними по договорам», — отметил на конференции Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Сейчас Росрыболовство заявило о планах выставить на аукционы с инвестиционными обязательствами оставшиеся объемы квот по крабам. Причем уже в ближайшей перспективе. Даже если оставить в стороне вопрос о последствиях такого перераспределения, в любом случае нужно отдельно остановиться на промысле глубоководных объектов, обратил внимание руководитель АРПП.

Российскими компаниями накоплен уникальный опыт по работе на больших глубинах, предприятия сотрудничают с наукой. Глубоководный промысел — направление, которое позволяет расширить районы промысла и сырьевую базу национальной рыболовной отрасли. Очень важно, чтобы госорганы при принятии управленческих решений учитывали достигнутые компаниями результаты и не перечеркнули будущее этой работы, отметил Георгий Мартынов.

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