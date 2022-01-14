Отрасль получила конкретные ориентиры по второму этапу программы инвестиционных квот и аукционам с инвестобязательствами. Акцент сделан на строительство береговых объектов на Дальнем Востоке. Законопроект уже проходит этап обсуждения, а значит, у бизнеса есть время на подготовку. Перед глазами — опыт участников первой волны, в плане береговой рыбопереработки вполне удачный. Но инвесторам важно не терять время и деньги на исправление ошибок, которых можно избежать. Для этого важно сразу выбирать надежных и опытных исполнителей, которые возьмут на себя все вопросы от оценки и формулирования идеи будущего проекта до ввода объекта в эксплуатацию, отмечает руководитель холдинга DEGA Надежда Дьякова.

В интервью Fishnews она рассказала о том, как реализовать идею запуска нового завода, как визуально пройти по цехам будущего предприятия еще на этапе обсуждения проекта и есть ли способ узнать точную дату сдачи новостроя в российских реалиях.

— Надежда Всеволодовна, наша с вами первая встреча проходит в офисе ООО «ДЕГА» — это служба технического заказчика. Сама компания является частью целого проектно-экспертного холдинга. Расскажите подробнее о том, чем занимается компания и какие услуги помимо проектирования она оказывает?

— Начну с того, как в свое время вообще родилась идея создания группы компаний «ДЕГА» и что отличает ее от обычных фирм на рынке проектно-строительных услуг.

Те, кто погружен в строительную отрасль, знают: проект, даже прошедший экспертизу, не гарантирует того, что построенный по нему объект будет без проблем сдан. Всё потому, что обычно проектировщик отрабатывает лишь свою часть согласно техническому заданию и не участвует в последующих этапах. Он не получает разрешения на строительство, не вводит объект в эксплуатацию — его заинтересованность в реализации всего проекта равна той доли, которая приходится на проектирование в общем объеме работ. А это примерно одна десятая часть.

Такая система, сложившаяся в советский период госзаказов, не отвечает требованиям современного бизнес-финансирования. Сегодня инвесторам нужны только жизнеспособные проекты.

Многолетний опыт работы в строительно-проектной отрасли позволил мне, с одной стороны, погрузиться в тонкости сферы, а с другой — взглянуть на общую картину, которая объединяет позиции всех участников процесса, а это служба заказчика, проектировщика, строителя и специалиста экспертизы. В результате родилась идея создать группу компаний, способную комплексно подходить к вопросу строительства любого объекта и нацеленную на решение главной задачи — ввод объекта в эксплуатацию. Одна из компаний — DEGA project — ориентирована на разработку проектной документации, вторая фирма — Экспертное бюро № 1, аккредитованное на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, и третья организация холдинга ООО «ДЕГА» — служба технического заказчика.

Мы берем на себя ответственность реализовать инвестиционный проект вплоть до регистрации права собственности и передачи объекта на баланс.

— Есть ли у компании опыт создания проектов рыбоперерабатывающих заводов, и в частности, объектов под инвестиционные квоты?

— Мы имеем 15-летний опыт работы по вводу различных объектов. Специалисты нашей компании проектировали в том числе и ряд рыбных заводов на территории Приморья, Сахалинской области и Камчатки. Среди объектов, построенных в рамках программы инвестиционных квот, одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке — завод «Русский минтай».

Компания «ДЕГА» готова предложить услуги по комплексному проектированию рыбоперерабатывающего завода. Это подразумевает выполнение полного цикла проектирования документации от составления технического задания до получения разрешения на строительство, включая комплекс услуг авторского надзора и ввод объекта в эксплуатацию.

— Вы способны работать и с объектами на отдаленных, труднодоступных территориях?

— Совершенно верно. Коллектив компании «ДЕГА» — это одно из наших преимуществ. В нашей команде собраны лучшие специалисты, которые реализовывали различные проекты в самых разных уголках Дальнего Востока. В части рыбопереработки это заводы и цеха, рассчитанные на разные виды сырья: красную и белую рыбу (включая камбалу), кальмар, отходы рыбопереработки.

Мы способны выполнять и объекты разного назначения: для рыбной промышленности это не только рыбоперерабатывающие заводы, но и холодильные мощности (о которых также упоминается в контексте второго этапа программы инвестиционных квот).

Но мы не ограничиваемся лишь Дальневосточным регионом. Для нас, например, не проблема реализовать проект в Калининграде: мы уже имеем положительный опыт в области экспертизы в этом субъекте. Пандемия нас всех научила работать дистанционно, это дает массу преимуществ, помогает организовать непрерывную круглосуточную работу над проектом, что положительно сказывается на сроках и качестве его исполнения.

Сейчас в штате компании «ДЕГА» 21 человек. Можно сказать, что каждый специалист — это отдельный бренд, за каждым стоят реализованные проекты, богатый опыт, наработки, контакты. Но в то же время у нас действует принцип командной работы, когда каждый несет ответственность не только за свой блок вопросов, но и за реализацию проекта в целом.

— В настоящее время активно обсуждаются условия второго этапа инвестквот, озвучиваются предварительные сроки запуска программы, объекты инвестиций. Среди них перерабатывающие предприятия мощностью по сырью не менее 80 тыс. тонн в год. Готова ли «ДЕГА» уже сейчас предложить рыбопромышленникам варианты решений?

— В строительстве существует такой термин, как «типовой проект». Так, в советское время Госстрой отвечал за разработку серий жилых зданий, и вся страна застраивалась по типовым чертежам. Сегодня вопросами проектирования занимаются главным образом негосударственные организации, которые также создают у себя подобную базу проектов. Это означает, допустим, что ко мне может обратиться любой застройщик и воспользоваться портфелем проектов, реализованных специалистами компании «ДЕГА». Такая практика позволяет сократить время и стоимость проектирования.

Благодаря серьезному опыту наших сотрудников в создании рыбоперерабатывающих предприятий и большому числу наработок в смежных областях мы способны предложить заказчику оптимизированный вариант производственного комплекса на основании имеющихся прототипов и готовых решений.

Например, стандартный комплекс рыбоперерабатывающего предприятия будет содержать производственные здания, холодильник, цех переработки рыбных отходов, склады. Для эффективного функционирования объекта разрабатываются системы инженерного обеспечения с соответствующими элементами (очистными сооружениями, котельными, насосными станциями, трансформаторными подстанциями, элементами газоснабжения и пр.), обустраивается быт работников. Все это может быть скорректировано с учетом пожеланий заказчика, но в нашем случае всегда на первом месте будет стоять жизнеспособность такого проекта в ходе его дальнейшей реализации.

Мы всегда укажем клиенту на возможные узкие моменты в проекте, предложим варианты, которые помогут их избежать или минимизировать дополнительные расходы. В то же время о каких-то второстепенных вопросах, которые могут возникнуть, например, на этапе прохождения экспертизы проекта, клиент может даже не узнать, потому что это часть рабочего процесса, который мы берем на себя.

— Что потребуется от заказчика для начала работы над проектом?

— В принципе для начала нам будет достаточно понимания того, где будет располагаться будущее предприятие (кадастровый номер земельного участка) и на каком сырье оно будет работать — всё. Этого вполне достаточно для того, чтобы через месяц мы показали заказчику визуализированный проект будущего производства: куда подается сырье, где будут расположены линии переработки, как осуществляется транспортировка внутри цехов, где располагаются коммуникации и даже какое количество работников будет на таком заводе.

— Вы сможете предложить и перерабатывающее оборудование, рекомендовать производителей?

— Безусловно, этот вопрос согласовывается с заказчиком, поскольку у инвесторов есть свои приоритеты, предпочтения. Но мы способны и сами предложить варианты с учетом пожеланий клиента по ассортименту продукции, стоимости и характеристикам оборудования и т.д. Так что компания «ДЕГА» заинтересована и в контактах с производителями и поставщиками перерабатывающей техники.

Сервис проектной компании включает также сопровождение заказчика при формировании заявок на все исходно-разрешительные документы, в том числе технические условия на ресурсоснабжение объекта. Далее компания организует инженерные изыскания и разрабатывает проектно-сметную документацию.

Стоит отметить и наш опыт взаимодействия с государственными службами: хорошее знание всей структуры, механизма и этапов согласования, оценки и принятия решений особенно важны при реализации проектов под бюджетное финансирование, субсидии или ресурсы, как в случае с инвестиционными квотами.

Так что все наши заказчики знают, что, обращаясь в «ДЕГА», с договором на проектирование они получат целый комплекс услуг и гарантий.

— И всё же заказчики среди рыбопромышленников бывают разные. Кому-то важно глубоко погрузиться в процесс разработки технологической линии, вместе с конструкторами разобрать чертежи будущих цехов. Готовы к такому формату работы?

— С такой идеей мы и создавали нашу компанию — гибкий и индивидуальный подход в работе с каждым клиентом. Это означает, что каждый проект мы досконально прорабатываем, стараемся продумать оптимальные решения, показать их и обсудить с заказчиком. Еще раз повторю: мы заинтересованы в успешном результате — введении в строй готового объекта.

— Одно из условий предоставления инвестквоты — сдача завода в определенный срок. Готова ли «ДЕГА» к выполнению проекта в сжатые сроки?

— По срокам комплексное проектирование рыбоперерабатывающего завода занимает порядка 9—12 месяцев. Реализация инвестиционного строительного проекта — это цепь последовательных самостоятельных действий с привлечением большого штата профильных специалистов. Уже на первой встрече с заказчиком мы выстраиваем схему, где четко видны все этапы создания объекта. Она позволяет рассчитать реальные сроки и стоимость реализации проекта, даже оценить последствия ошибок, способных обернуться убытками для инвестора.

Эта схема будет отражать требования законодательства и является дорожной картой службы технического заказчика. Схема раскрывается по блокам под конкретный объект: с помощью нее мы определяем точные даты завершения каждого этапа работ. При соблюдении всех цепочек этой концепции мы берем на себя обязательства реализовать инвестиционный проект в согласованные сроки.

К примеру, заказчик ставит задачу ввести объект в эксплуатацию в конце года — это означает регистрацию права собственности в Федеральной регистрационной службе 25 декабря. Это будет конечной датой, с которой мы начинаем обратное движение. На подачу заявления и рассмотрение отводится 10 дней; для кадастрового учета нам необходим технический план, который делается до полутора месяцев — и так постепенно продвигаемся в начало, на первый этап обсуждения идеи.

— Вы упомянули, что уже на начальном этапе способны показать заказчику визуализацию его проекта. Какие инструменты вы используете для этого?

— Специалисты компании «ДЕГА» используют современные программы проектирования, например, информационное моделирование (BIM) — это процесс, основанный на использовании интеллектуальных 3D-моделей. С помощью этой технологии проектировщики могут еще эффективнее и быстрее планировать, проектировать здания и объекты инфраструктуры.

При проектировании рыбоперерабатывающих заводов работа в 3D-формате особенно полезна. Это позволяет во всех плоскостях увидеть соединение и пересечение сетей, смоделировать технологические присоединения, компоновку оборудования в цехе и т.д.

Заказчик, в свою очередь, имеет возможность в деталях рассмотреть будущее производство, заглянуть в каждый цех, «пройти» по территории и всем помещениям, сделать обзор всего комплекса, используя «режим квадрокоптера».

— Подводя итог нашему разговору, можно сказать, что компания DEGA готова предложить системный подход, предоставив инвестору услуги по ведению проекта с начальной стадии и до ввода объекта в эксплуатацию?

— Мы готовы взять на себя все вопросы проектирования, строительства и экспертизы — все те сферы, которые, на мой взгляд, все-таки не должны становиться профильной деятельностью для рыбопромышленника и отвлекать его от основных задач. Наша задача — предложить инвесторам лучшие решения для создания береговых объектов и проконтролировать их реализацию качественно и в срок.

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Светлана ВАСИЛЬЕВА, Fishnews

Январь 2022 г.

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