Приморский завод РРПК увеличил производство филе минтая

Завод «Русский минтай», построенный РРПК в Приморском крае, нарастил объемы выпуска рыбного филе и перешел на работу в две смены. Планируется, что продукция из минтая будет направляться как в местные торговые сети, так и на экспорт в Европу.

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) объявила о расширении объемов выпуска продукции глубокой переработки на заводе «Русский минтай», построенном на территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморском крае в рамках программы инвестквот. Для этого предприятие переведено на работу в две смены. На заводе изготавливается филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш в брикетах, стейки и другие виды рыбных товаров. Проектная мощность производства – до 155 тонн продукции в сутки.

По словам гендиректора завода Михаила Дегтяренко, стратегия развития компании, которую РРПК реализует с 2014 г., направлена на решение задачи по развитию глубокой переработки рыбы – через модернизацию и обновление флота и развитие берегового производства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, завод прежде всего нацелен на насыщение рыбной продукцией внутреннего рынка, в том числе в Приморском крае. Филе минтая местного производства уже продается в дальневосточной торговой сети «Самбери». С расширением производства планируется выход в другие торговые сети Приморья. Кроме того, компания намерена начать отгрузки продукции завода в Европу.

В наращивании перерабатывающих мощностей РРПК видит возможность постепенно уйти от сырьевого экспорта, в первую очередь в Китай, и связанных с этим проблем и переориентироваться на более дорогостоящие виды продукции.

«Увеличение экспорта несырьевых товаров – государственный приоритет, закрепленный в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт», – подчеркнул Михаил Дегтяренко. – Развитие собственной глубокой переработки позволяет РРПК обеспечить прямые поставки конечного продукта и гарантировать его высокое качество. В частности, стандарт нашего завода исключает применение влагоудерживающих и прочих химических компонентов, что обеспечивает 100-процентную натуральность продукции».

В компании рассчитывают, что мощности завода, а также строящегося нового флота в будущем обеспечат собственную глубокую переработку уловов.

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