25 февраля 2021 года

Строительство холодильников готовятся поддержать квотами

В Росрыболовстве поддерживают расширение списка объектов, под строительство которых выделяются инвестиционные квоты. Объемы могут предоставляться в том числе для поддержки создания холодильных мощностей, такие изменения уже прорабатываются, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

Власти планируют расширить использование программы инвестиционных квот вылова - такое решение объясняют необходимостью развивать российский берег и усиливать независимость собственной рыбной промышленности.

По итогам совещания во Владивостоке вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил ведомствам представить согласованные предложения по изменениям законодательства, предусматривающим предоставление с 2022 г. инвестквот под развитие мощностей по переработке уловов, холодильной и портовой инфраструктуры. Речь идет о квотах как на Дальнем Востоке, так и на Северном бассейне.

Текст таких изменений уже прорабатывается, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на пресс-конференции 25 февраля. «Мы согласны с тем, что это необходимо делать и надо расширять объем применения инвестиционных квот. Расширить его можно в том числе и, действительно, до уровня поддержки строительства холодильных мощностей», - заявил глава ведомства, отвечая на вопрос Fishnews.

Такие изменения необходимы, поскольку в период массовых путин на Дальнем Востоке холодильников не хватает.

Предложения по мерам поддержки в ближайшее время будут переданы на согласование со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, сообщил руководитель Росрыболовства.

Напомним, что сейчас инвестиционные квоты выделяются после ввода в эксплуатацию новых рыбопромысловых судов и береговых перерабатывающих заводов. Когда программа только готовилась, обсуждалось стимулирование строительства и других видов объектов инвестиций.

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